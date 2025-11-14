El Centro de Jubilados acompaña el proyecto de ordenanza “Paraná Amigable: Más Años, Más Derechos”

La iniciativa, gestada por el colectivo de adultos mayores y el concejal Máximo Miguez, cuenta con el respaldo del Centro de Jubilados de Paraná. Las autoridades del Centro brindaron su aporte y perspectiva a la propuesta, a partir de la convocatoria del edil paranaense.
El Centro de Jubilados y Pensionados Provinciales del Departamento Paraná comunicó que acompaña el proyecto de ordenanza “Paraná Amigable: Más Años, Más Derechos”, impulsado por el concejal del Bloque Más Para Entre Ríos, Máximo Miguez. La iniciativa promueve el trato digno a las personas mayores y el avance hacia una ciudad más amigable, segura y participativa para quienes transitan la vejez. En este contexto, la comisión directiva del Centro expresó su acompañamiento a la iniciativa en el marco de un encuentro de trabajo con el concejal Máximo Miguez.
En representación del Centro, la presidenta Griselda Ledesma y el vice Mario Huss, tomaron conocimiento de los ejes centrales de la iniciativa, entre los cuales se destacan un programa de capacitaciones en trato digno y perspectiva de derecho de las personas mayores, dirigida a todos los agentes, funcionarios y responsables que se desempeñen en la función pública municipal, cualquiera sea su jerarquía.
El proyecto será presentado el próximo lunes 17 de noviembre, a las 18, en el Salón Mariano Moreno del Honorable Concejo Deliberante de Paraná, ubicado en la esquina de las calles Corrientes y Andrés Pazos. La presentación es de carácter abierto y se invita a participar a toda la comunidad.
Sobre el programa
El proyecto, ingresado en el Honorable Concejo Deliberante por el concejal Máximo Miguez (Bloque Más para Entre Ríos), es el resultado de un exhaustivo trabajo colaborativo y articulado con diversos sectores de la sociedad, incluyendo a representantes del colectivo de adultos mayores, centros de jubilados, profesionales especializados en la temática, la Defensoría de Adultos Mayores y diversas instituciones universitarias. Se trata de establecer una política pública transversal y permanente.