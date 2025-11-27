Jornada sobre demencias en UPCN: "Las conductas se deben acompañar, no corregir"

REDACCIÓN ELONCE
Capacitadores, profesionales y cuidadores participaron en una actividad que cerró el año lectivo del área de adultos mayores de UPCN. El encuentro abordó demencias, envejecimiento poblacional y la importancia de la formación en cuidados gerontológicos.
Se desarrolló en la sede de UPCN una jornada dedicada a las demencias, organizada por el área de adultos mayores del gremio como parte del cierre del año lectivo. La capacitación estuvo destinada tanto a profesionales como a personas que conviven con adultos mayores, con el objetivo de brindar herramientas prácticas y actualizadas. Participaron Noemí Dalmolín, responsable del área de cuidado, y Adriana Satler, secretaria de capacitación.
Satler destacó a Elonce que la propuesta se enmarca en un trabajo sostenido de más de una década. “Nosotros hace 10 años desde el gremio que tenemos un área donde depende de la escuela de formación con una salida laboral inmediata a nivel nacional”, señaló, al recordar que UPCN capacita cuidadores no solo en Paraná, sino también en el interior de Entre Ríos.
En la jornada estuvieron presentes tres profesionales especializados en demencias, lo cual, según la organización, representa “un orgullo” por el nivel académico y humano de los expositores. La temática, explicaron, se encuentra en pleno auge y demanda actualización permanente para quienes trabajan con población adulta mayor.
Actividades paralelas y compromiso con la formación
Además de la charla específica sobre demencias, UPCN desarrolló otras actividades formativas durante la jornada. Satler mencionó una capacitación en enfermería a cargo del director provincial del área, el doctor Nani, y otra sobre adicciones encabezada por un especialista del gremio. “Siempre fomentamos todo lo que sea capacitación y formación, porque creemos que es una herramienta fundamental”, afirmó.
La dirigente destacó que las propuestas están dirigidas a trabajadores y trabajadoras, pero que también resultan una contribución a la ciudadanía en general, dado el impacto social que tiene la formación en cuidados. La institución, subrayó, acerca recursos y conocimientos a quienes desempeñan tareas en contextos sensibles.
Por su parte, Noemí Dalmolín señaló que la ampliación de la población de adultos mayores exige nuevas miradas sobre el cuidado. “Argentina tiene alrededor de 81.900 personas mayores de 100 años”, indicó, tras mencionar datos recientes de la CEPAL que dan cuenta del envejecimiento poblacional en toda la región.
La necesidad de formar cuidadores profesionales
Dalmolín explicó que ese fenómeno demográfico “interpela y obliga” a preparar cuidadores con formación especializada, capaces de garantizar que las personas mayores envejezcan en sus hogares siempre que las condiciones lo permitan. Solo cuando la situación supera ese entorno y el equipo médico lo considera necesario se recomienda la institucionalización.
En ese sentido, recordó que UPCN lleva diez años formando auxiliares en cuidados gerontológicos y cuidadores, a lo que se sumó la sanción de la ley correspondiente en 2018. “El trabajo que hacen nuestras cuidadoras es de enorme importancia”, sostuvo, y reveló que muchos egresados lograron oportunidades laborales incluso en el exterior, acompañando a familias que se trasladaron a países como Inglaterra o Estados Unidos.
La referente del área también destacó la marcada feminización de la actividad: “El 99% de quienes cuidan son mujeres”, señaló, al remarcar que las mujeres no solo son mayoría entre quienes envejecen, sino también entre quienes se dedican al cuidado diario de personas mayores.
Abordaje humano y especializado de las demencias
Durante la jornada, uno de los profesionales disertantes, el neurólogo Jorge Solana Silveira, abordó cuestiones centrales del acompañamiento cotidiano. Según su exposición, cuando una persona con demencia dice o realiza algo fuera de contexto, no se debe corregir de inmediato, sino comprender la situación y acompañar con empatía. Dalmolín retomó esa idea al explicar que “las conductas sexuadas que a veces la gente no entiende y prejuzga” forman parte de algunas patologías como la demencia frontotemporal.
La formación, afirmó, busca preparar cuidadores capaces de abordar estos desafíos con conocimiento técnico y sensibilidad. “No es fácil cuidar a un paciente con demencia”, reconoció, y añadió que también existe una carga emocional importante, dado que se trata del padre, la madre o el ser querido de alguien, un vínculo que requiere respeto y cuidado.
Dalmolín destacó la calidad del equipo docente presente en la jornada. “Mario Vivas es un médico geriatra de hace mucho tiempo y ni hablar de Jorge Solana Silveira, que siempre digo, él es la muestra que deberíamos tener para todos los médicos. Primero es humano y después profesional”, expresó. (Elonce)