Invitan a una jornada holística gratuita para celebrar el Día Internacional del Yoga

REDACCIÓN ELONCE
La actividad se realizará este sábado en La Vieja Usina y contará con clases de yoga, meditación, paneles temáticos y propuestas para toda la familia. Ya hay más de 350 personas inscriptas, pudo saber Elonce.
Una jornada holística por el Día Internacional del Yoga se realizará este sábado en Paraná con una amplia propuesta de actividades gratuitas destinadas a personas de todas las edades. El encuentro tendrá lugar en el centro cultural La Vieja Usina, de 9 a 17, y ya cuenta con más de 350 inscriptos.
La iniciativa es organizada por Yoga Sana Comunidad junto a la Dirección de Industrias Culturales y Creativas. Se trata de la tercera edición consecutiva de esta celebración que busca acercar las prácticas vinculadas al yoga, la meditación y el bienestar integral a toda la comunidad.
Agustina Galván, profesora de yoga e integrante del grupo organizador, explicó a Elonce que el objetivo es compartir una experiencia abierta a toda la ciudadanía. “Hace tres años que realizamos esta jornada holística y para nosotros es muy importante poder compartirla con toda la comunidad de Paraná y alrededores”, expresó.
Actividades durante toda la jornada
La propuesta incluirá clases de yoga, espacios de meditación y paneles temáticos vinculados a la infancia, la adolescencia, la ciencia y el yoga, entre otras actividades.
“Las distintas actividades están destinadas a todas las personas que quieran acercarse”, indicó Galván.
La entrada será libre y gratuita. Si bien existe una inscripción previa a través de las redes sociales de la organización, quienes no se hayan registrado podrán hacerlo directamente en el lugar.
Desde la organización destacaron la gran respuesta obtenida hasta el momento. “Estamos muy contentos porque ya tenemos alrededor de 350 personas inscriptas, pero esperamos muchas más para esta gran celebración”, señaló la profesora.
Una propuesta para todas las edades
Uno de los aspectos centrales de la jornada será la posibilidad de acercar la práctica del yoga a personas que nunca tuvieron contacto con esta disciplina.
“Está abierta a todo público, tanto para quienes ya practican yoga como para quienes nunca lo hicieron. La idea es acercar esta herramienta que ayuda a buscar equilibrio en la vida cotidiana”, remarcó Galván.
Además, habrá propuestas específicas para niños y niñas, por lo que la invitación se extiende a grupos familiares completos.
“Contaremos con actividades para las infancias, por eso invitamos a las familias a acercarse y compartir esta experiencia juntos”, sostuvo.
Los beneficios del yoga
Consultada sobre los beneficios de la práctica, Galván destacó que el yoga contribuye al bienestar físico, mental y emocional. “Siempre decimos que primero hay que experimentarlo en uno mismo. A nosotros nos transformó y nos ayudó a buscar una vida más equilibrada”, afirmó.
En ese sentido, explicó que la disciplina permite trabajar aspectos relacionados con la salud integral y el manejo de las emociones.
“Buscamos fomentar el bienestar no solamente a nivel físico, sino también mental y emocional. Eso es lo que queremos compartir con la comunidad”, concluyó.
La jornada holística por el Día Internacional del Yoga se desarrollará este sábado de 9 a 17 en La Vieja Usina. Los interesados pueden encontrar más información e inscribirse previamente a través de las redes sociales de Yoga Sana Comunidad.