Jornada de rescate acuático y primeros auxilios con alumnos de la escuelita de Canotaje 

La actividad incluyó prácticas en el río Paraná y simulaciones de rescate. Participaron jóvenes de 13 a 17 años y contaron con la guía de instructores y guardavidas.
Una jornada de capacitación en primeros auxilios y rescate acuático se desarrolló en la tarde de este lunes en la zona del Thompson, donde participaron alumnos de la escuelita municipal de canotaje y SUP. La propuesta incluyó ejercicios en el agua, instancias de simulación y la enseñanza de maniobras básicas de respuesta ante emergencias.
Pablo Taulada, uno de los instructores presentes, explicó a Elonce que la actividad estuvo destinada a los jóvenes que durante todo el año formaron parte de las clases deportivas.
El encuentro abordó contenidos vinculados al RCP, primeros auxilios y técnicas de intervención en el agua. Según describió, la intención fue mostrar “cómo rescatar una persona en distintas situaciones” y brindar herramientas que los jóvenes puedan aplicar ante eventuales emergencias en zonas de río.
Respecto a los participantes, precisó que “son alumnos de la escuelita de 13 a 17 años. Son todos los chicos que han venido en todo el año”, señaló. Además, destacó la presencia de un equipo de guardavidas: “Está el profesor Juanjo, que enseña a los guardavidas del CAE y dos compañeros de él que están dando una mano”.
Durante la jornada, los adolescentes realizaron simulaciones desde la costa, aprendiendo cómo intervenir frente a una persona en riesgo. Taulada remarcó la importancia de conocer el entorno antes de actuar: “Primero hay que tener conocimiento del río, para saber cómo tirar la cuerda, el chaleco; qué hacer y qué no hacer”.
Sobre los riesgos escondidos bajo la superficie, agregó: “Por más que yo sé nadar, no sé qué pueda haber abajo del río”.
En ese sentido, recomendó extremar precauciones: “Si no conocés no te metas. Siempre hay que tener precaución, si vas a un lugar, por más que tengas calor, si no conocés no te tires”.
La jornada concluyó con una demostración final de rescate en contexto de inconsciencia, mostrando cómo retirar a una persona del agua hacia la costa. Elonce.com