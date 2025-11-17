 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Haciendo Comunidad

Jornada de rescate acuático y primeros auxilios con alumnos de la escuelita de Canotaje 

La actividad incluyó prácticas en el río Paraná y simulaciones de rescate. Participaron jóvenes de 13 a 17 años y contaron con la guía de instructores y guardavidas.

17 de Noviembre de 2025
Jornada de rescate acuático y primeros auxilios en el río
Jornada de rescate acuático y primeros auxilios en el río Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

La actividad incluyó prácticas en el río Paraná y simulaciones de rescate. Participaron jóvenes de 13 a 17 años y contaron con la guía de instructores y guardavidas.

Una jornada de capacitación en primeros auxilios y rescate acuático se desarrolló en la tarde de este lunes en la zona del Thompson, donde participaron alumnos de la escuelita municipal de canotaje y SUP. La propuesta incluyó ejercicios en el agua, instancias de simulación y la enseñanza de maniobras básicas de respuesta ante emergencias.

 

Pablo Taulada, uno de los instructores presentes, explicó a Elonce que la actividad estuvo destinada a los jóvenes que durante todo el año formaron parte de las clases deportivas.

 

El encuentro abordó contenidos vinculados al RCP, primeros auxilios y técnicas de intervención en el agua. Según describió, la intención fue mostrar “cómo rescatar una persona en distintas situaciones” y brindar herramientas que los jóvenes puedan aplicar ante eventuales emergencias en zonas de río.

Jornada de rescate acuático y primeros auxilios en el Thompson

Respecto a los participantes, precisó que “son alumnos de la escuelita de 13 a 17 años. Son todos los chicos que han venido en todo el año”, señaló. Además, destacó la presencia de un equipo de guardavidas: “Está el profesor Juanjo, que enseña a los guardavidas del CAE y dos compañeros de él que están dando una mano”.

 

Durante la jornada, los adolescentes realizaron simulaciones desde la costa, aprendiendo cómo intervenir frente a una persona en riesgo. Taulada remarcó la importancia de conocer el entorno antes de actuar: “Primero hay que tener conocimiento del río, para saber cómo tirar la cuerda, el chaleco; qué hacer y qué no hacer”.

Sobre los riesgos escondidos bajo la superficie, agregó: “Por más que yo sé nadar, no sé qué pueda haber abajo del río”.

 

En ese sentido, recomendó extremar precauciones: “Si no conocés no te metas. Siempre hay que tener precaución, si vas a un lugar, por más que tengas calor, si no conocés no te tires”.

 

La jornada concluyó con una demostración final de rescate en contexto de inconsciencia, mostrando cómo retirar a una persona del agua hacia la costa. Elonce.com

Temas:

Paraná Thompson guardavidas Canotaje rescate simulacro
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso