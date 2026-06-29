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Invitan a una muestra sobre la historia de Argentina en los mundiales de fútbol

Se inaugurará una muestra sobre la historia de Argentina en los mundiales de fútbol. Será a las 10, en el Archivo General de Entre Ríos ubicado en Alameda de la Federación 222, en Paraná, con entrada libre y gratuita.

29 de Junio de 2026
Con entrada libre y gratuita.
Con entrada libre y gratuita. Foto: (GPER).

Se inaugurará una muestra sobre la historia de Argentina en los mundiales de fútbol. Será a las 10, en el Archivo General de Entre Ríos ubicado en Alameda de la Federación 222, en Paraná, con entrada libre y gratuita.

Este jueves se inaugurará una muestra sobre la historia de Argentina en los mundiales de fútbol. Será a las 10 en el Archivo General de Entre Ríos ubicado en Alameda de la Federación 222, en Paraná, con entrada libre y gratuita.

 

La propuesta a la que invita la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, se titula: La historia también juega: los mundiales en el Archivo de Entre Ríos. Será una oportunidad para conocer afiches, tapas, fotos de festejos y la evolución de los logos oficiales desde el primer Mundial en 1930 hasta las veces en que Argentina fue campeona: 1978, 1986 y 2022.

 

Luego de la inauguración, la exposición permanecerá abierta al público de lunes a viernes de 8 a 13hs durante todo el mes de julio. La iniciativa es parte de CUAC! Invierno, la agenda de Cultura Entre Ríos para estas vacaciones.

Temas:

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