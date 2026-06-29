Invitan a una muestra sobre la historia de Argentina en los mundiales de fútbol

Se inaugurará una muestra sobre la historia de Argentina en los mundiales de fútbol. Será a las 10, en el Archivo General de Entre Ríos ubicado en Alameda de la Federación 222, en Paraná, con entrada libre y gratuita.
Este jueves se inaugurará una muestra sobre la historia de Argentina en los mundiales de fútbol. Será a las 10 en el Archivo General de Entre Ríos ubicado en Alameda de la Federación 222, en Paraná, con entrada libre y gratuita.
La propuesta a la que invita la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, se titula: La historia también juega: los mundiales en el Archivo de Entre Ríos. Será una oportunidad para conocer afiches, tapas, fotos de festejos y la evolución de los logos oficiales desde el primer Mundial en 1930 hasta las veces en que Argentina fue campeona: 1978, 1986 y 2022.
Luego de la inauguración, la exposición permanecerá abierta al público de lunes a viernes de 8 a 13hs durante todo el mes de julio. La iniciativa es parte de CUAC! Invierno, la agenda de Cultura Entre Ríos para estas vacaciones.