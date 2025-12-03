Invertirán $38 millones en refacciones y mejoras edilicias para una escuela de Paraná

Con una inversión provincial de 38 millones de pesos, se abrieron los sobres para llevar adelante trabajos de refacción y mejoras edilicias en la escuela Nº 19 María Rosa de Balbarrey, ubicada en la zona del Paracao, en Paraná.
El Gobierno de Entre Ríos, a través del Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, realizó la apertura de sobres para ejecutar las intervenciones edilicias en la escuela Nº 19 María Rosa de Balbarrey, ubicada en la zona del Paracao, en Paraná. El acto se llevó a cabo en las instalaciones del establecimiento y se presentaron tres empresas oferentes: Cooperativa de Trabajo Esperanza de Gualeguaychú LTDA, Gómez César Oscar y Leites Walter Aurelio.
La obra será financiada íntegramente con recursos provinciales y prevé una inversión de 38.594.463 pesos con un plazo de ejecución de 60 días corridos. El proyecto apunta a mejorar las instalaciones del edificio donde asisten más de 80 alumnos, ubicado sobre calle Pascual Uva, en un tramo de camino de tierra.
El coordinador del Ministerio de Planeamiento, Hernán Jacob, resaltó el valor de esta intervención para el sistema educativo entrerriano. "Estas obras son fundamentales para fortalecer la infraestructura educativa y garantizar el desarrollo cotidiano de las actividades en los establecimientos. El objetivo de estas intervenciones es acompañar la calidad educativa con espacios seguros, confortables y funcionales para los estudiantes y docentes", afirmó.
Entre los trabajos se prevé la reparación de sanitarios, el tratamiento de humedades, la renovación de cubiertas del nivel inicial y el reemplazo del piso del patio. También se incorporarán dos árboles al espacio exterior y se llevarán a cabo tareas de pintura en sectores dañados. Asimismo, se contempla la readecuación del sistema eléctrico, con iluminación para el patio; además, en el sector de los sanitarios, se realizará la limpieza de cañerías y desagües pluviales para asegurar su correcto funcionamiento.
Durante la apertura de sobres estuvieron presentes la directora del establecimiento, Stella Maris Alvares; la jefa zonal Paraná ciudad, Claudia Acevedo; y Miguel Ángel Durán, personal técnico de la Dirección General de Arquitectura y Construcciones.