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Inscriben en la escuela de capacitación laboral “María Goretti” de Paraná: listado de cursos

Con una amplia propuesta educativa, inscriben en la escuela de capacitación laboral “María Goretti” de Paraná y convocan a la comunidad a sumarse a sus cursos.

31 de Marzo de 2026
Son cursos de rápida inserción.
Son cursos de rápida inserción. Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

Con una amplia propuesta educativa, inscriben en la escuela de capacitación laboral “María Goretti” de Paraná y convocan a la comunidad a sumarse a sus cursos.

Continúan las inscripciones en la Escuela de capacitación laboral “María Goretti” de Paraná con una variada oferta de cursos orientados a la rápida inserción laboral. La institución abre sus puertas a nuevos estudiantes con propuestas que abarcan desde la gastronomía hasta la tecnología y las manualidades.

 

Amplia oferta de cursos y rápida salida laboral

La escuela cuenta con una gran diversidad de propuestas formativas que cada año convocan a numerosos alumnos. “Son muchísimos alumnos inscriptos año a año”, aseguraron.

Desde la institución destacaron la importancia de acercar oportunidades de formación a la comunidad: “Se brindan muchos perfiles profesionales para que se acerquen y puedan inscribirse”.

Entre ellos se destacan los vinculados a la gastronomía, como panadero, pastelero, elaborador de productos de pastelería, confitero, artesanías en azúcar, auxiliar y asistente en catering y cocina. También se dictan cursos de manualidades, pintura, reciclaje, elaboración de juguetes y estampado en tela con técnicas manuales. En el área de idiomas y recreación, se ofrecen clases de portugués y recreación turística. En tecnología y gestión, los cursos incluyen diseñador gráfico y de páginas web, operador informático y administración para PYMES y contabilidad. Por último, se encuentran los talleres de tejido y manualidades, que abarcan tejido a dos agujas, crochet, macramé y telar, brindando herramientas para microemprendimientos y salidas laborales rápidas.

 

Capacitación pensada para emprender

Uno de los ejes principales de la institución es brindar herramientas concretas para el trabajo independiente.

En el contexto de las celebraciones de Pascua, la formación gastronómica cobra especial relevancia ya que cuentan con curso de elaboración de roscas y huevos de Pascua.

 

Una oportunidad para formarse y crecer

Desde la escuela remarcan que muchos estudiantes ya llegan con emprendimientos en marcha y buscan perfeccionarse. “Ellos, con mínimas técnicas, pueden empezar su microemprendimiento, y muchos de los que ya cuentan con sus emprendimientos quieren perfeccionarse, así como aquellos que desean comenzar”, afirmaron.

Inscriben en la escuela de capacitación laboral María Goretti

Para quienes deseen inscribirse, la institución se encuentra en calle Saavedra 976 y ofrece distintos canales de contacto. “Pueden accede a https://ceferino-goretti.edu.ar/cursos o contactarse al WhatsApp 3435445027”.

Temas:

inserción laboral Escuela María Goretti Cursos capacitaciones inscripciones
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