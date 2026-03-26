Infancias trans: proyectarán esta tarde en Paraná el documental “Ahora Soy Bauti y Merlín”

Tras su exitoso y emotivo estreno en Gualeguay, la obra dirigida por Max Gálligo y Lautaro González Cristiani se proyectará este jueves a las 18 en la Facultad de Ciencias de la Educación (UNER). La actividad contará con la presencia de sus realizadores y protagonistas.
Proyectarán el documental "Ahora Soy Bauti y Merlín", una conmovedora historia sobre el proceso de dos infancias trans, Bautista y Merlín, que deciden ser quién quieren ser a muy temprana edad. Será este jueves a las 18 en el auditorio de la Facultad de Ciencias de la Educación (UNER), de calle Buenos Aires 389 en Paraná.
Este documental, dirigido por Max Gálligo y Lautaro González, muestra a través de un mensaje de amor, escucha y acompañamiento, cómo se puede acompañar procesos trans desde muy temprana edad, siendo la familia un pilar más que importante.
La película fue grabada en 2025 y cuenta el proceso de estas dos infancias transpueblerinas atravesadas por la comunidad LGTBIQ+ de Gualeguay, previo a la segunda marcha del orgullo.
Durante la proyección de este jueves, en el marco del Ciclo "Las mujeres de Walsh", se contará con la presencia de directores (Max y Lautaro) y las familias vía Meet. Asimismo, estará como invitada la activista gualeya Pamela Maidana.
Sobre el documental
A través de las historias de vida de Merlín Chaparro y Bautista Britos, el film documenta los días previos a la Marcha del Orgullo y pone el foco en los vínculos familiares. Los testimonios en primera persona demuestran que la escucha asertiva y la contención familiar son las bases fundamentales para el bienestar y el crecimiento pleno de las infancias. Como relatan sus propias madres en la obra, el proceso de transición implica acompañar sin presiones lo que cada niño va expresando y necesitando a su propio ritmo.
El principal objetivo de esta producción es visibilizar las diversas realidades de las niñeces trans y reivindicar en la práctica la Ley de Identidad de Género, evidenciando que una crianza amorosa y respetuosa es el único camino posible.
Próximas proyecciones:
- Martes 31 de marzo: En el marco del día de la visibilidad trans, el Consultorio de Salud Integral TTYNB DEl CAPS SELIG GOLDIN DE PARANÁ organiza una proyección en la Casa de la Cultura de Paraná, Enrique Carbó 194, Paraná - 18 horas. Proyección y charla-debate. Presencia de familias, infancias, directores y referentes de la comunidad gualeya.
“Ahora Soy Bauti y Merlín” se erige como un puente hacia la empatía y la información para aquellas familias que no saben cómo acompañar a sus hijos, invitando a toda la comunidad paranaense a reflexionar sobre la belleza y la necesidad de abrazar la diversidad.