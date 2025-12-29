Inauguraron "Verano Joven", una colonia gratuita para adolescentes

REDACCIÓN ELONCE
El COPNAF inauguró la colonia de vacaciones Verano Joven en el predio del Paraná Rowing Club. La propuesta está destinada a adolescentes de entre 10 y 18 años de barrios de la zona este de Paraná y se desarrolla de manera gratuita, supo Elonce.
El Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (COPNAF) inauguró la colonia de vacaciones “Verano Joven”, una propuesta recreativa y gratuita destinada a adolescentes de entre 10 y 18 años. La actividad se desarrolla en el predio El Yarará del Paraná Rowing Club y está orientada a jóvenes de distintos barrios de la zona este de la capital entrerriana.
La iniciativa es impulsada por el COPNAF en articulación con otras instituciones y representa la primera colonia de vacaciones que se inaugura en la zona este de Paraná. Según se explicó a Elonce, el acceso a las instalaciones fue posible a través de un convenio con el club, que permitió el uso del predio durante toda la temporada de verano.
Betiana Fornara, subdirectora de Promoción y Fortalecimiento de la Autonomía del Adolescente del COPNAF, destacó la importancia de la propuesta y remarcó que está especialmente pensada para una franja etaria que, en muchos casos, no cuenta con espacios recreativos propios. “Es la primera colonia que se inaugura en la zona este de Paraná y está destinada a chicos de 10 a 18 años, priorizando a los adolescentes”, explicó.
Fornara señaló que la colonia está dirigida a niños y adolescentes de distintos barrios, como la zona de Parera y sectores aledaños, donde existe una demanda concreta de actividades recreativas gratuitas. Indicó además que la propuesta busca complementar otras iniciativas municipales, poniendo el foco en adolescentes, una franja que suele quedar relegada frente a las propuestas destinadas a niños.
“No es una colonia pensada solo para aprender a nadar, sino como un espacio de encuentro, socialización y recreación”, explicó. En ese sentido, se trabaja a través del deporte y el juego, incorporando valores como el cooperativismo y la convivencia, además de abordar distintas temáticas propias de la adolescencia. De la dinámica participan 40 inscriptos.
Trabajo articulado y continuidad
La funcionaria destacó el trabajo en red que permitió el desarrollo de la colonia, con la participación de comisiones vecinales, el municipio, escuelas de la zona y el Centro de Salud El Charrúa, que acompaña con controles médicos a los inscriptos. “Acercar a los adolescentes a los efectores de salud también es una preocupación para nosotros, no solo en situaciones de urgencia sino desde la prevención”, indicó.
La colonia Verano Joven se extiende durante todo el mes de enero y parte de febrero, con actividades previstas hasta el 6 de febrero. Desde el COPNAF señalaron que la intención fue que esta experiencia sea el inicio de un trabajo sostenido durante el año, con propuestas deportivas y recreativas que surjan desde la propia comunidad.
La iniciativa permite que adolescentes que no cuentan con recursos para acceder a colonias privadas puedan participar de una propuesta gratuita, "fortaleciendo el acceso al derecho al juego, la recreación y la participación comunitaria".