Inauguraron una sede de OSER en Colonia Avigdor

La nueva sede funciona dentro del edificio Comunal de Colonia Avigdor y se suma a más de 100 que funcionan en todo el territorio provincial. El espacio permitirá brindar atención a más de 500 afiliados que viven en la zona. 

23 de Diciembre de 2025
Nueva sede de OSER en Colonia Avigdor
Nueva sede de OSER en Colonia Avigdor Foto: Gobierno de Entre Ríos

La Obra Social de Entre Ríos (OSER) abrió una nueva oficina en Colonia Avigdor. La nueva sede funciona dentro del edificio Comunal de Colonia Avigdor y se suma a más de 100 que funcionan en todo el territorio provincial. El espacio permitirá brindar atención a más de 500 afiliados que viven en la zona.

 

El vicepresidente de OSER, Ricardo García, participó del acto de inauguración y detalló "fue un trabajo en conjunto con las autoridades comunales. Ellos brindaron el espacio físico y los recursos tecnológicos y, a su vez, el personal destinado a la atención de los afiliados. Este personal fue capacitado por el área de Sedes de la OSER para el manejo de todos los sistemas".

 

A su vez celebró el trabajo mancomunado en beneficio de la población "no solamente de Colonia Avigdor, sino de todo el resto de las localidades que circundan dentro del departamento La Paz. Creemos que es una medida que va a beneficiar a más de 500 afiliados que viven en la zona, evitándoles el traslado y la molestia que significa desplazarse hasta Bovril, que es la sede más cercana que tenían hasta este momento".

 

El acto de inauguración contó con la presencia de las autoridades comunales, el presidente de la Comuna, Matías Kaiser; el secretario de Gobierno Nicolás Kaiser; el subjefe Departamental de Policía; representantes de las escuelas de la comuna y vecinos de la zona.

Temas:

OSER obra social provincial
