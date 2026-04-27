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IAPV fortalece el trabajo conjunto con municipios para impulsar soluciones habitacionales

Se dialogó sobre las operatorias vigentes del programa Ahora Tu Hogar y la necesidad de fortalecer la articulación entre la provincia y los municipios para impulsar nuevas soluciones habitacionales, en función de las necesidades de cada comunidad.

27 de Abril de 2026
Reunión por viviendas en comunas.
Reunión por viviendas en comunas. Foto: (GPER).

Se dialogó sobre las operatorias vigentes del programa Ahora Tu Hogar y la necesidad de fortalecer la articulación entre la provincia y los municipios para impulsar nuevas soluciones habitacionales, en función de las necesidades de cada comunidad.

IAPV fortalece el trabajo conjunto con los municipios. En el marco del programa Ahora Tu Hogar, autoridades del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV) mantuvieron reuniones de trabajo con los intendentes de General Campos, Javier Mendelovich, y de Valle María, Mario Sokolovsky, para abordar diferentes líneas de asistencia técnica y financiera dirigidas a los gobiernos locales, así como los alcances de la línea de créditos individuales.

 

Durante los encuentros, que se desarrollaron en la sede del organismo provincial, se dialogó sobre las operatorias vigentes del programa Ahora Tu Hogar y la necesidad de fortalecer la articulación entre la provincia y los municipios para impulsar nuevas soluciones habitacionales, en función de las realidades y necesidades de cada comunidad.

Los funcionarios remarcaron que "es fundamental sostener una agenda compartida con los municipios, que nos permita acelerar soluciones habitacionales y acompañar las demandas de las comunidades. La articulación entre provincia y municipios es la clave para ejecutar obras y programas con impacto real".

 

Por su parte, tanto Mendelovich como Sokolovsky valoraron las instancias de trabajo y coincidieron en señalar la importancia de continuar coordinando acciones con el IAPV para avanzar en soluciones habitacionales que acompañen el crecimiento de sus localidades.

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