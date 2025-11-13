Gualeguaychú avanza con la obra de asfaltado en consorcios vecinales 

Con 115 toneladas de mezcla asfáltica producida en la Planta del Parque Industrial, se pavimentaron los primeros 110 metros del consorcio vecinal más extenso de la ciudad.
La municipalidad de Gualeguaychú, a través de la Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestructura, concretó este miércoles el asfaltado del primer tramo correspondiente al consorcio vecinal de Gervasio Méndez y Mac Dougall.
Los trabajos se desarrollaron en Gervasio Méndez, entre Florida y Río Paraná, donde se colocaron 115 toneladas de asfalto caliente a lo largo de 110 metros longitudinales y 6,40 metros de ancho, lo que equivale a una superficie de 704 m2.
El material fue producido en la Planta de Asfalto Municipal, ubicada en el Parque Industrial, desde donde camiones con capacidad de 8.000 kilos realizaron un circuito constante de traslado hacia el frente de obra.
Durante la jornada participaron 13 operarios municipales y tres maquinarias viales, bajo la coordinación del equipo técnico de la Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestructura.
El proceso de pavimentación comenzó cuando los camiones con la mezcla llegaron al lugar y depositaron la carga directamente sobre la primera maquinaria, denominada terminadora, que distribuye uniformemente la mezcla asfáltica sobre la mitad de la calzada y le otorga aproximadamente el 85% de su compactación final.
A continuación, intervino el rodillo neumático, encargado de compactar y amasar la mezcla para eliminar vacíos y asegurar la correcta adherencia del material. Finalmente, la aplanadora realizó la compactación definitiva y la terminación de la superficie, cerrando los bordes en las uniones con cordones cuneta y bocacalles.
Está prevista la imprimación asfáltica del segundo tramo, el cual tiene una longitud de 100 metros y que se extiende desde Río Paraná hasta Virgen del Pilar, como parte de la planificación que prevé la pavimentación total del consorcio durante los próximos días.
El tramo final, que va desde Virgen del Pilar hasta Mac Dougall, tiene 208 metros de longitud y se realizará en dos tandas cuando se finalicen los trabajos de asfaltado de la segunda etapa de trabajos.
El sistema de consorcios vecinales constituye un modelo de gestión compartida entre la Municipalidad y los vecinos: mientras los frentistas aportan el financiamiento de los materiales, el municipio brinda la mano de obra, el equipamiento y la asistencia técnica. Este esquema permite acelerar los tiempos de ejecución y fortalecer la participación comunitaria en las mejoras barriales.
La puesta en marcha de la nueva Planta de Asfalto y su articulación con los consorcios vecinales marcan el inicio operativo de una etapa que permitirá avanzar en múltiples frentes de obra simultáneos, atendiendo tanto a las demandas de pavimentación como a los trabajos de bacheo, mejoras viales y recuperación de calles deterioradas en distintos sectores de la ciudad.