Gran peña folclórica reunió a cientos de familias en la escuela Los Constituyentes

REDACCIÓN ELONCE
La comunidad educativa de la escuela Los Constituyentes realizó una peña folclórica que convocó a un masivo público. Hubo música, baile, comidas típicas y presentaciones artísticas. La directora Ana Valentini resaltó a Elonce el trabajo de estudiantes, docentes y familias.
La escuela Nº 206 Los Constituyentes, ubicada junto al barrio José Hernández, sobre las avenidas Circunvalación y Blas Parera, de Paraná, llevó adelante este viernes por la noche, una multitudinaria peña folclórica que reunió a estudiantes, familias, docentes y vecinos de la zona. El encuentro se desarrolló a cielo abierto y ofreció un amplio despliegue artístico y gastronómico que fue acompañado por un intenso marco de público.
Mostrar lo trabajado durante el año
La directora del establecimiento, Ana Valentini, destacó que la actividad formó parte del cierre anual de proyectos institucionales. “El motivo de este encuentro tan exitoso, es un encuentro donde se muestran los trabajos de los chicos realizados durante el año y terminamos con una peña revalorizando nuestras raíces y el folclore”, explicó a Elonce.
La funcionaria valoró la gran participación de los grupos artísticos invitados: “Ahora están bailando un grupo de danzas que se llama La Telecita, que son de acá de Paraná. Y tenemos un montón de otros grupos musicales y también de baile que vienen a participar ad honorem”.
Tradición, música y gastronomía
Durante la velada, el amplio patio de la escuela se colmó de reposeras, sillas plegables y familias que se acercaron para disfrutar de las actuaciones. El clima acompañó la noche y permitió que la peña se desarrollara con un ambiente festivo, marcado por la música tradicional y la presencia de numerosos bailarines.
Además de los espectáculos, se ofrecieron comidas típicas elaboradas por la comunidad educativa. “Tenemos para la venta choripanes, empanadas fritas y tortas fritas”, detalló Valentini, quien agradeció especialmente la colaboración de las familias: “Quiero agradecer al grupo de padres que está colaborando, que sin ellos no se puede lograr todo esto. Muchísimas gracias a toda la comunidad educativa”.
Una institución con más de 200 alumnos
La directora recordó que la escuela cuenta con alrededor de 200 estudiantes entre nivel inicial y primario, y anunció que ya se encuentran abiertas las inscripciones para el ciclo lectivo próximo: “Sí, ya están abiertas desde octubre”, afirmó.
La actividad se extendió hasta pasada la medianoche y dejó postales de una comunidad reunida alrededor del arte, las tradiciones y la participación colectiva. La peña reafirmó el sentido de pertenencia en la escuela Los Constituyentes y se consolidó como un espacio de encuentro donde se celebran las raíces culturales y el acompañamiento de las familias.