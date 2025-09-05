Finalizaron las instancias regionales de la Feria de Educación 2025

Las dos últimas instancias de esta exposición, enmarcada en el Plan Educativo Provincial, se realizaron en Colón y Federal, con la participación de escuelas de distintos departamentos entrerrianos.
El miércoles 3, la ciudad de Colón fue sede de una nueva instancia regional de la Feria de Educación, que tuvo lugar en la Escuela Nº 1 Juan José Paso, donde se expusieron 20 proyectos desarrollados por estudiantes de los departamentos Federación, Concordia y San Salvador.
Por otra parte, este viernes 5 fue el turno de la ciudad de Federal. En el Centro Municipal de Cultura se presentaron 15 proyectos escolares de los departamentos Federal, Feliciano y La Paz.
Las Ferias Regionales de Educación son espacios de encuentro, intercambio y aprendizaje donde estudiantes y docentes comparten experiencias pedagógicas innovadoras, en el marco de una política educativa que promueve la calidad, la equidad y la inclusión en todo el territorio provincial.
Cabe destacar que durante agosto también se llevaron a cabo ferias regionales en otros puntos de la provincia. El 21 de agosto se realizó la muestra en Nogoyá, con la participación de escuelas de los departamentos Diamante, Paraná, Victoria y Villaguay. En tanto, el 22 de agosto fue el turno de Gualeguay, donde se presentaron proyectos de instituciones educativas de Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Tala y Uruguay.
Estas actividades forman parte del calendario educativo anual impulsado por el Consejo General de Educación (CGE), con el objetivo de fortalecer la investigación escolar, el pensamiento crítico y el trabajo colaborativo entre estudiantes de todos los niveles y modalidades del sistema educativo entrerriano.