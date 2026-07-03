Sauce Montrull invita a su Fiesta Regional de la Independencia para este domingo

REDACCIÓN ELONCE
La tercera edición se realizará el domingo 12 de julio en Sauce Montrull, con entrada libre y gratuita. Habrá más de 80 emprendedores, espectáculos en vivo, propuestas gastronómicas y actividades para toda la familia.
La Fiesta Regional de la Independencia celebrará su tercera edición el próximo domingo 12 de julio en Sauce Montrull, con una propuesta que combinará espectáculos musicales, danzas, gastronomía regional, emprendedores y actividades para toda la familia. El lanzamiento oficial se realizó este viernes en el Museo de Casa de Gobierno.
Durante la presentación, autoridades provinciales y municipales destacaron el crecimiento del evento, que se desarrollará sobre calle Epifanio Martínez, a la vera de la ruta, con entrada libre y gratuita.
La directora de Programas y Promoción Cultural de Entre Ríos, Natalia Prado, señaló que el Gobierno provincial acompaña este tipo de iniciativas porque fortalecen la identidad entrerriana. "Para nosotros es un placer abrir las puertas del Museo de Casa de Gobierno para cada una de las celebraciones, eventos y fiestas que hacen a la identidad de nuestra provincia", expresó.
Acto patrio y más de 80 emprendedores
La intendenta de Sauce Montrull, Soledad Daneri, informó que la jornada comenzará a las 10.30 con el acto protocolar por el Día de la Independencia, del que participarán autoridades provinciales y representantes de distintas localidades.
Además, confirmó que habrá más de 80 emprendedores, entre locales y provenientes de otras ciudades y provincias, que ofrecerán productos durante toda la jornada.
"Estamos muy contentos por cómo viene creciendo esta fiesta. Ya es la tercera edición y cada año suma más propuestas y más participación", destacó.
Música, danza y propuestas para toda la familia
Desde las 11.30 comenzará la programación artística con la presentación de la Banda de Música de la Policía de Entre Ríos, que será la encargada de abrir los espectáculos.
Luego subirán al escenario el Taller Municipal de Danzas de Sauce Montrull, el Taller de Danzas de Villa Urquiza "Puesta de Sol" y La Fortinera de Cerrito con cuadros de malambo y bombo.
La grilla musical incluirá a Soy Tu Cumbia, La China del Acordeón, Oro Verde Tropical, Vintrack con música del recuerdo, Hermanos Benedetich y el cierre estará a cargo de Los Príncipes.
El coordinador de Cultura y Turismo de Sauce Montrull, Ariel Noguera, explicó que la fiesta se caracteriza por ofrecer distintos estilos musicales para convocar a públicos de todas las edades.
Gastronomía regional y entrada gratuita
La propuesta gastronómica incluirá locro, choripán, tortas fritas, sándwiches de bondiola, pirok, comidas típicas y opciones dulces para acompañar el mate durante la tarde.
Los organizadores recomendaron a quienes asistan llevar sillones para disfrutar cómodamente de los espectáculos durante toda la jornada.
De hecho, Daneri destacó que la convocatoria también alcanza a emprendedores y gastronómicos de localidades vecinas. "Siempre le damos prioridad a quienes forman parte de nuestra región turística. Nos pone muy contentos que vecinos de otras localidades también participen y hagan crecer este evento", manifestó.
Finalmente, recordó que tanto la Fiesta Regional de la Independencia como la Fiesta del Aguaribay son de acceso libre y gratuito, con el objetivo de que todas las familias puedan disfrutar de la celebración.