Festival de Teatro y Ciencia en Paraná: una propuesta que une arte, conocimiento y comunidad

REDACCIÓN ELONCE
El Festival de Teatro y Ciencia en Paraná celebrará su décima edición con una programación gratuita que incluirá espectáculos, talleres y actividades educativas. La iniciativa, organizada por Puerto Ciencia, también conmemorará los 30 años del Museo.
El Festival de Teatro y Ciencia en Paraná volverá a reunir a artistas, científicos, docentes, estudiantes y público en general en una propuesta que busca acercar el conocimiento de una manera innovadora y participativa. La décima edición del encuentro se desarrollará entre el 17 y el 20 de junio en Puerto Ciencia, con una nutrida agenda de actividades gratuitas destinadas tanto a instituciones educativas como a toda la comunidad.
La programación incluirá obras teatrales, talleres y experiencias interactivas que tienen como eje central el vínculo entre la ciencia y las expresiones artísticas. Desde la organización destacaron que el evento nació con el objetivo de derribar barreras entre disciplinas que suelen presentarse como opuestas, pero que en realidad comparten múltiples puntos de encuentro.
En ese sentido, parte de la organización explicaron: “Estamos convocando a la ciudadanía paranaense y de otras ciudades también a esta décima edición del Festival de teatro y ciencia que venimos haciendo hace muchísimo tiempo y que surgió a partir de comprobar que estas dos formas de conocimiento, que generalmente se referencian como cosas opuestas. Uno podría decir qué tiene que ver la labor de ellos científicos con los artistas y, sin embargo, son territorios de conocimiento contiguos y cercanos, que tienen mucho intercambio y mucho para dar mutuamente”.
Una programación diversa para todos los públicos
Los organizadores señalaron que el festival se consolidó como una herramienta para promover la divulgación científica desde una perspectiva accesible y cercana. Además de las funciones teatrales, habrá espacios de participación destinados a niños, jóvenes y adultos.
Sobre el origen de la propuesta, remarcaron: “El festival surge dentro de esa iniciativa de hacer una comunicación popular y pública de la ciencia y estamos muy felices e invitando a una programación muy nutrida de espectáculos y otras actividades. Vana haber espectáculos que vienen de Buenos Aires, Chubut, Paraná y Concordia. Son espectáculos que, de alguna manera, tienen que ver con el conocimiento científico, con teoría científica, con la vida de algunos científicos destacados como Marie Curie”.
La llegada de elencos provenientes de distintos puntos del país permitirá ofrecer una programación variada, donde el teatro servirá como vehículo para abordar temas científicos, históricos y educativos. La propuesta busca despertar la curiosidad y fomentar el pensamiento crítico a través de experiencias culturales atractivas para públicos de todas las edades.
Talleres, aniversarios y actividades especiales
Las actividades serán abiertas al público en general y también estarán orientadas a instituciones educativas. Según informaron los organizadores, habrá funciones especialmente programadas para escuelas en horarios de mañana y tarde, con presentaciones a las 10:00 y a las 14:30 horas. Todas las propuestas tendrán entrada libre y gratuita.
Además del décimo aniversario del festival, este año la celebración tendrá un significado especial para Puerto Ciencia. “El Museo cumple 30 años desde su instalación en esta sala, aprovechamos para festejar los 10 años del Festival y los 30 del Museo”.
En cuanto al cronograma, detallaron que “las actividades arrancan el miércoles 17 por la mañana. A las 11 de la mañana hay una fábrica de papel reciclado y a la tarde hay un taller de autómatas. Será a las 16 horas”. La programación se extenderá hasta el 20 de junio, jornada en la que el encuentro culminará con una varieté de música y humor prevista para las 19 horas.