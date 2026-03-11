Felipe Pigna y Pedro Saborido presentarán “Historias Argentinas” en Paraná

El reconocido historiador Felipe Pigna y el guionista Pedro Saborido presentarán en el Teatro 3 de Febrero un espectáculo que combina historia y humor. En diálogo con Elonce, Saborido adelantó cómo será la propuesta que invita a repensar el pasado argentino desde una mirada crítica y divertida.
Felipe Pigna y Pedro Saborido presentarán en Paraná el espectáculo “Historias Argentinas”, una propuesta que combina análisis histórico y humor para reflexionar sobre los procesos que marcaron la construcción del país. La presentación será el viernes 27 de marzo en el Teatro 3 de Febrero y promete un recorrido por distintos episodios, personajes y debates que atraviesan la identidad nacional.
En diálogo con Elonce, Saborido explicó que el espectáculo articula dos miradas distintas pero complementarias. Por un lado, el historiador Felipe Pigna aporta el análisis y la interpretación histórica; por otro, el propio Saborido introduce una mirada humorística vinculada al universo creativo que desarrolló como guionista de Peter Capusotto.
“El público va a ver una mezcla entre la historia que cuenta Felipe Pigna y algo del espíritu de Peter Capusotto y sus videos. Es una combinación entre la sabiduría histórica de Felipe, que narra el pasado de una forma muy clara y reflexiva, y una parte más humorística que hago yo”, explicó.
Historia para comprender el presente
Saborido destacó que el valor del aporte de Pigna radica en su manera de interpretar los procesos históricos y no solamente enumerar datos o fechas. “Felipe no es alguien que simplemente te tira fechas de memoria. No es una máquina de registrar datos, sino alguien que interpreta la historia, que la piensa y la explica de manera que uno pueda entenderla como algo que enseña”, señaló.
En ese sentido, el espectáculo recorre distintos conceptos clave de la historia argentina, como civilización y barbarie, revolución, identidad nacional o las tensiones entre centro y periferia. A partir de esos temas, el público podrá redescubrir figuras centrales del pasado.
“Repasamos temas históricos y volvemos sobre personajes que todos conocemos, pero tratándolos como lo que fueron: personas. Hablamos de Belgrano, San Martín, Rivadavia y muchos otros, tratando de comprenderlos en su contexto”, relató.
Luego de ese primer momento más analítico, el espectáculo introduce una segunda instancia donde esos mismos conceptos son abordados desde el humor. “Tomamos esos temas y los llevamos a un lugar más humorístico, incluso psicodélico, donde vemos cómo esas discusiones de la historia siguen apareciendo en el presente”, explicó.
Humor e historia para pensar la actualidad
Según Saborido, uno de los objetivos del espectáculo es que el público pueda reconocer que muchas de las discusiones históricas siguen presentes en la sociedad actual. “Cuando hablamos de unitarios y federales, de civilización y barbarie o de centralidad y periferia, en algún momento el entrerriano se va a dar cuenta de que estamos hablando de cosas que todavía pasan”, sostuvo.
En ese sentido, el espectáculo busca combinar entretenimiento con aprendizaje. “La gente se lleva dos cosas importantes: por un lado se divierte, se ríe y pasa un buen momento; y por otro lado disfruta de aprender algo nuevo, de descubrir un dato que no sabía o de conocer mejor a personajes históricos”, indicó.
Para el guionista, la historia tiene la capacidad de ofrecer una perspectiva diferente sobre el presente. “Cuando uno mira el pasado, toma distancia emocional con lo que está viviendo hoy. Eso permite ver los problemas desde otro lugar y entender que muchas cosas ya pasaron antes”, reflexionó.
El humor como herramienta de reflexión
Saborido también remarcó que el humor cumple un papel central en el espectáculo, no como una forma de evasión sino como una herramienta para reflexionar. “El humor se puede aplicar a cualquier tema. No es solamente lo que provoca la risa, sino la capacidad de usarlo para tomar distancia de un problema”, explicó.
En ese sentido, aclaró que el humor puede ayudar a comprender mejor situaciones complejas. “A veces tomarse algo con humor no significa frivolizarlo, sino tomar distancia emocional para poder pensar mejor cómo resolverlo”, afirmó.
El guionista sostuvo que esa distancia permite analizar los problemas con mayor claridad. “Cuando uno está muy tomado por la emoción, es más probable que se equivoque al intentar resolver algo. El humor ayuda a bajar la intensidad y pensar con más calma”, añadió.
Un espectáculo que convoca a públicos diversos
Según Saborido, el espectáculo suele convocar a públicos muy diversos en cada ciudad donde se presenta. “Vienen familias, jóvenes y personas de distintas edades. Incluso hay mucha gente que compra la entrada sola”, contó.
En ese sentido, explicó que muchas personas asisten por interés personal en la historia y terminan compartiendo la experiencia con otros espectadores. “A veces uno no encuentra a alguien cercano con el mismo interés por la historia, pero en el teatro se encuentra con gente que sí lo tiene. Incluso nos han contado casos de personas que se conocieron en la función y terminaron formando amistades o parejas”, relató.
Finalmente, Saborido aseguró que la propuesta busca generar una experiencia positiva para el público. “La gente suele salir mejor de lo que vino, porque entender la historia te permite mirar el presente con otra perspectiva. Uno se da cuenta de que todo es parte de un proceso y que tanto lo bueno como lo malo siempre termina pasando”, concluyó.
Las entradas pueden adquirirse en la boletería del Teatro 3 de Febrero o a través de la plataforma gradatickets.com