Federal suma un espacio protegido para entrevistas a niños y adolescentes

Se inauguró en Federal el dispositivo conocido como cámara Gesell. El nuevo espacio evita traslados a otras ciudades, reduce la revictimización y fortalece el acceso a la justicia de niñas, niños y adolescentes.
Se inauguró en Federal el Dispositivo de Entrevista Testimonial Videograbada (Detvg), conocido como cámara Gesell. El nuevo espacio evita traslados a otras ciudades, reduce la revictimización y fortalece el acceso a la justicia de niñas, niños y adolescentes.
La apertura realizada este lunes en la ciudad de Federal representa un avance concreto en la protección de derechos y en la reducción de situaciones de revictimización.
El nuevo dispositivo funciona en el inmueble donde opera la coordinación departamental del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf), ubicado en calle Antelo 276. Allí se realizaron las adecuaciones necesarias para garantizar un entorno seguro, con aislamiento del espacio, mejoras en la sala de monitoreo y condiciones específicas para entrevistas protegidas.
El defensor general de la provincia, Maximiliano Benítez, expresó: "Siempre decimos que en el cuidado de los niños, niñas y adolescentes debemos actuar de manera coordinada entre los distintos órganos del Estado". Sobre el trabajo conjunto agregó: "La instalación de este dispositivo testimonial videograbado en un espacio del Copnaf es una muestra concreta de esa articulación".
Por su parte, la presidente del organismo, Clarisa Sack, destacó: "Que niños y niñas puedan atravesar un proceso judicial en su propia comunidad, acompañados y sin desarraigo, es un avance muy significativo para el departamento. Este logro demuestra que cuando las instituciones trabajan articuladas, el resultado es más y mejor protección".
El dispositivo es resultado de una política de cooperación y articulación interinstitucional entre el Ministerio Público de la Defensa (MPD) y Copnaf. Además de la toma de testimonios videograbados, en el lugar podrán desarrollarse otras intervenciones de los equipos técnicos vinculadas a adopción y salud mental.
Durante el acto estuvieron presentes el defensor general de la provincia, Maximiliano Benítez; la presidente del Copnaf, Clarisa Sack; la senadora provincial Nancy Miranda; la diputada provincial Noelia Taborda; la intendenta de Federal, Alicia Oviedo; así como también autoridades y representantes de organismos vinculados al sistema de protección integral y de justicia, quienes acompañaron la puesta en funcionamiento de este nuevo espacio destinado a fortalecer la red territorial de acceso a derechos.
El proyecto para que Federal cuente con su propia cámara Gesell se gestó años atrás y encontró en la sede departamental de Copnaf el ámbito adecuado para su concreción, consolidando una respuesta articulada que acerca el servicio a la comunidad y prioriza el interés superior del niño.