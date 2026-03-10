 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Federación celebrará su aniversario con una maratón de 5 y 10 kilómetros

La ciudad celebrará un nuevo aniversario con una carrera que se realizará el 21 de marzo en el Paseo Las Palmeras. Habrá distancias de 5 y 10 kilómetros, más de dos millones de pesos en órdenes de compra y medallas para todos los participantes.

10 de Marzo de 2026
La Maratón Aniversario por los 47 años de Federación se realizará el sábado 21 de marzo desde las 16 en el Paseo Las Palmeras, en el marco de los festejos por un nuevo aniversario de la ciudad. La competencia contará con distancias de 5 y 10 kilómetros y espera convocar a corredores de toda la región. El evento deportivo tendrá como punto de largada y llegada el Paseo Las Palmeras, ubicado en Los Jazmines 58, y forma parte de las actividades organizadas para celebrar los 47 años de Federación.

 

Desde la organización confirmaron que las inscripciones ya se encuentran abiertas y que las primeras 200 personas que abonen su participación recibirán una remera oficial de la competencia.

Premios y medallas para los corredores

La maratón contará con más de 2.000.000 de pesos en órdenes de compra para los ganadores, además de premios y reconocimientos para distintas categorías.

Todos los participantes que completen el recorrido recibirán medallas finisher, un reconocimiento tradicional en este tipo de eventos deportivos que celebra la participación y el esfuerzo de cada corredor.

 

En cuanto a la premiación, se entregarán copas para los cinco primeros puestos de la clasificación general en las distancias de 10 kilómetros y 5 kilómetros, premios que no serán acumulativos.

 

Además, habrá copas para los tres primeros de cada categoría en ambas distancias, lo que permitirá reconocer el desempeño de atletas de diferentes edades.

 

Distancias y categorías

La competencia se desarrollará en dos modalidades: 10 kilómetros y 5 kilómetros, abiertas a participantes de diversas edades.

Las categorías se organizarán considerando la edad del atleta al 31 de diciembre de 2026 e incluirán los siguientes rangos:

16 a 19 años; 20 a 24 años; 25 a 29 años; 30 a 34 años; 35 a 39 años; 40 a 44 años; 45 a 49 años; 50 a 54 años; 55 a 59 años; 60 a 64 años; 65 a 69 años; 70 a 74 años

75 años y más. De esta manera, la organización busca que corredores amateurs y experimentados puedan participar y competir en igualdad de condiciones.

 

Inscripciones y retiro de kits

El valor de inscripción es de $30.000 hasta el 15 de marzo de 2026. En caso de abonar mediante transferencia bancaria, el monto será de $30.700, debido a la aplicación del régimen SIRCREB de la provincia de Entre Ríos.

Los kits de competencia podrán retirarse el mismo día de la carrera desde las 13 horas, en el lugar del evento.

Quienes deseen participar o conocer más detalles de la competencia pueden obtener información e inscribirse a través del sitio web oficial del evento.

