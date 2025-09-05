Facultad abrió inscripciones a carreras para mayores de 25 años con secundario incompleto

REDACCIÓN ELONCE
La Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud de la UADER lanzó una nueva convocatoria para mayores de 25 años que no han finalizado el secundario. Esta iniciativa tiene el objetivo de fomentar la inclusión educativa de quienes desean ingresar a la universidad y continuar con su educación.
La abogada Dafne Cis, a cargo de la Secretaría de Inclusión Estudiantil y Promoción de Derechos, comentó: “Este relanzamiento de las carreras está destinado a adultos que por distintos motivos no han finalizado sus estudios secundarios. Nos interesa poner en valor esas experiencias personales porque nos parece significativo poder recuperar el esfuerzo de aquellos que han trabajado o realizado cursos y capacitaciones complementarias, y tienen el anhelo de acceder a una carrera universitaria.”.
Esta propuesta específica fue diseñada por el Departamento de Ingreso, Permanencia y Egreso de la universidad. Al respecto, Cis expresó: “Cada año es un nuevo desafío invitar a la comunidad a que se sume la universidad pública. Sabemos que los primeros pasos en una institución académica representan un reto personal, ya que es una experiencia lejana. Queremos que ese sueño de quienes no lo veían como una posibilidad en sus vidas, se haga real”.
Por último, Cis destacó el compromiso de la institución con los ingresantes y remarcó la importancia de garantizar el apoyo integral durante todo el proceso. “Siempre son un grupo privilegiado, porque nos aseguramos de acompañarlos y seguimos de hacerles un seguimiento constante. Hasta el momento, hay ingresantes en Paraná, Concordia y Villaguay”, indicó.
Las preinscripciones están abiertas en todas las sedes hasta el viernes 12 de septiembre a través de un formulario en la página web de la Facultad. Las carreras a las que se puede acceder son: Ingeniería, Enfermería, Podología, Higiene y Salud Animal, Prótesis Dental, Educación Física, Análisis Clínicos, Producción de Bioimágenes, Higiene y Seguridad Laboral.