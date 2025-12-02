Familias de Villa Paranacito y Larroque rubricaron las escrituras de sus viviendas del IAPV

Vecinos de las localidades de Villa Paranacito y Larroque firmaron las escrituras de sus viviendas, en un paso fundamental para acceder a la posesión definitiva, durante un acto impulsado por el IAPV.
Vecinos de las localidades de Villa Paranacito y Larroque firmaron las escrituras de sus viviendas, en un paso fundamental para acceder a la posesión definitiva, durante un acto impulsado por el Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV).
Los actos fueron encabezados por el presidente del organismo, Manuel Schönhals, y la escribana Mayor de Gobierno, Sandra Taborda, acompañados por el senador por el departamento Islas, Rubén Hernán Méndez; los intendentes de Larroque, Francisco Benedetti, y de Villa Paranacito, César Melchiori; la viceintendenta de Larroque, Estela Petelin; el vocal del IAPV, Aníbal Steren; y los secretarios de Gobierno de Larroque, Eduardo De Zan, y de Villa Paranacito, Jorge Ascone, entre otras autoridades.
Al finalizar la jornada de regularización dominial en el sur entrerriano, el presidente del IAPV, Manuel Schönhals, expresó que cada escritura firmada "representa una familia que hoy obtiene la tranquilidad jurídica sobre su hogar", y destacó que "la vivienda no termina con la entrega, se completa cuando la familia accede a su título definitivo". También remarcó la importancia del trabajo conjunto con los gobiernos locales y la Escribanía Mayor de Gobierno, que permite "seguir alcanzando soluciones concretas para los entrerrianos".
Por su parte, el intendente de Larroque, Francisco Benedetti, celebró el avance para las familias del grupo habitacional y afirmó que "es un logro muy esperado por la comunidad, que ratifica la importancia de sostener una agenda de trabajo coordinada con el IAPV".
En tanto, el intendente de Villa Paranacito, César Melchiori, valoró el acompañamiento provincial y sostuvo que "es una satisfacción enorme ver que más vecinos de nuestra localidad avanzan en la regularización de sus hogares, lo que nos impulsa a seguir proyectando nuevas obras para la ciudad".
Cabe destacar que las familias que firmaron las escrituras residen en los barrios Villa Paranacito 38 Viviendas y Larroque 16 Viviendas.