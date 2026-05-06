Facultad de Ciencia y Tecnología de UADER actualizará y reformará su oferta académica

REDACCIÓN ELONCE
La Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) inició un proceso de reforma profunda de su oferta académica, con el objetivo de modernizar planes de estudio, acortar la duración de las carreras y adaptarlas a nuevas demandas educativas y del mercado laboral.
La Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) inició un proceso de reforma profunda de su oferta académica, con el objetivo de modernizar planes de estudio, acortar la duración de las carreras y adaptarlas a las nuevas demandas educativas y del mercado laboral.
El anuncio fue confirmado a Elonce por el decano Juan Pablo Filipuzzi, quien explicó que la iniciativa apunta a revisar integralmente las propuestas vigentes en todas las sedes de la institución.
“Anunciamos que comenzamos a reformar todos nuestros planes de estudios. Convocamos a toda la comunidad educativa de la Facultad de Ciencia y Tecnología: estudiantes, docentes, graduados, sectores empresarios”, señaló.
Según detalló, la propuesta incluye la actualización de un total de 25 carreras que se dictan en las 12 sedes distribuidas en la provincia. El objetivo es adecuarlas a los lineamientos del Consejo Interuniversitario Nacional y del Ministerio de Educación de la Nación.
“Queremos modernizar, flexibilizar y acomodar de acuerdo a las nuevas normativas, para que sea más accesible, moderna y competitiva en el mercado”, sostuvo Filipuzzi.
Uno de los ejes centrales de la reforma es la incorporación de mayor virtualidad, una herramienta que, según indicaron desde la facultad, permitió mejorar la permanencia estudiantil en los últimos años.
“Había niveles de deserción que no se sostenían en el tiempo y, a través de la virtualidad, los hemos mejorado”, afirmó el decano.
En esa línea, también se plantea una reestructuración en la duración de las carreras: las tecnicaturas pasarían a tener una extensión de dos años, mientras que las licenciaturas se proyectan en cuatro.
El proceso de rediseño curricular será participativo e incluirá a distintos actores sociales y productivos. “Tenemos que sentarnos estudiantes, docentes, sectores productivos, a ver cómo van a ser los programas, qué contenidos van a tener y ponernos de acuerdo, lo cual es un gran desafío”, remarcó.
La implementación será progresiva. Según precisó Filipuzzi, el objetivo institucional es que para 2027 estén finalizados los nuevos planes de estudio, que luego deberán ser elevados a Nación para su aprobación.
Asimismo, se garantizó que los estudiantes que ya se encuentran cursando no se verán perjudicados, ya que se contemplarán instancias de transición entre los planes actuales y los nuevos.
Como antecedente de este proceso de modernización, la facultad ya implementó una actualización en la Tecnicatura en Inteligencia Artificial, con una duración de dos años y fuerte componente virtual.
Finalmente, el decano subrayó la necesidad de actualizar propuestas académicas que, en algunos casos, tienen varias décadas de antigüedad. “Hay planes que tienen 20-25 años y no se condicen con la realidad actual. Entonces, hacer educación pública también es llevar adelante estos cambios”, afirmó. Elonce.com