Este sábado se realizará el Congreso Provincial para el Desarrollo Deportivo

Organizado por el Gobierno de Entre Ríos, a través de la Secretaría General de la Gobernación encabezada por Mauricio Colello y la Secretaría de Deportes, se desarrollará este sábado el Congreso Provincial para el Desarrollo Deportivo, un espacio de capacitación gratuito, destinado los actores del sistema deportivo entrerriano.
La actividad se desarrollará en conjunto con la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) y el Instituto para el Desarrollo del Deporte, de 9 a 17, en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER, en Paraná. Además, la jornada será transmitida en vivo, permitiendo el acceso a participantes de todo el país.
El encuentro convocará a profesionales, entrenadores, docentes, estudiantes, dirigentes y especialistas del deporte, con el objetivo de brindar herramientas que fortalezcan la iniciación deportiva, la salud, la inclusión y la gestión institucional en la provincia.
Las inscripciones continúan abiertas y los interesados pueden registrarse en el link https://url-shortener.me/WNZ
En tanto, la transmisión en vivo podrá seguirse en el siguiente link https://url-shortener.me/WO5
La propuesta comprende conferencias, paneles y disertaciones a cargo de referentes nacionales en educación física, preparación deportiva, salud y gestión, en una jornada intensiva orientada a generar aportes teóricos y prácticos para el diseño de estrategias de trabajo en los territorios.
La apertura estará encabezada por el secretario de Deportes, Sebastián Uranga, junto a autoridades de la UNER, reafirmando el compromiso entre el Estado provincial y el ámbito académico para consolidar políticas públicas de formación, conocimiento y desarrollo deportivo.
Durante la actividad disertarán Cristian Romanatti, especialista en neurociencia cognitiva aplicada al deporte y a la educación; Javier Álvarez, referente nacional en deporte adaptado, alto rendimiento y gestión paralímpica; Néstor Lódolo, médico cardiólogo con trayectoria en investigación y rehabilitación del ejercicio; y Sergio Alfonsini, entrenador olímpico y director técnico de atletismo con experiencia internacional. Cada uno abordará aportes teóricos y prácticos vinculados a la iniciación deportiva, motricidad, salud, inclusión y planificación institucional.
El Congreso busca fortalecer el rol de los actores del sistema deportivo provincial, promoviendo prácticas pedagógicas de calidad y estrategias que impacten en el bienestar de niños, adolescentes, adultos mayores, atletas federados y deportistas adaptados, integrando conocimientos científicos con experiencias territoriales.
La capacitación será gratuita, abierta al público y contará con puntaje docente en trámite, reafirmando el compromiso del Gobierno provincial con la formación continua y el desarrollo del deporte entrerriano.