 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Haciendo Comunidad

Este lunes se acreditan los fondos de las tarjetas sociales

La Secretaría de Gestión Social del Ministerio de Desarrollo Humano informó que los saldos de las tarjetas sociales se acreditarán este lunes 22 de diciembre a partir de las 16.

22 de Diciembre de 2025
Tarjetas sociales
Tarjetas sociales

La Secretaría de Gestión Social del Ministerio de Desarrollo Humano informó que los saldos de las tarjetas sociales se acreditarán este lunes 22 de diciembre a partir de las 16.

La Dirección de Políticas Alimentarias dio a conocer que se habilitarán los fondos del mes correspondientes a la tarjeta provincial de Riesgo Social, con sus complementos de Riesgo Nutricional, Celiaquía y Adultos Mayores.

 

Se informó que los saldos de las tarjetas sociales se acreditarán este lunes 22 de diciembre a partir de las 16.

Temas:

tarjetas sociales
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso