Este lunes se acreditan los fondos de las tarjetas sociales

La Secretaría de Gestión Social del Ministerio de Desarrollo Humano informó que los saldos de las tarjetas sociales se acreditarán este lunes 22 de diciembre a partir de las 16.
La Dirección de Políticas Alimentarias dio a conocer que se habilitarán los fondos del mes correspondientes a la tarjeta provincial de Riesgo Social, con sus complementos de Riesgo Nutricional, Celiaquía y Adultos Mayores.
