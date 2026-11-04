La Escuela Zuloaga realizó una colecta de sangre y celebró 15 años de compromiso solidario

REDACCIÓN ELONCE
La Escuela Zuloaga de San Benito llevó adelante su segunda colecta de sangre del año. La iniciativa, que comenzó en 2011, involucró a estudiantes, docentes y vecinos.
La Escuela Secundaria Nº 5 “Brigadier General Ángel María Zuloaga” de San Benito realizó este miércoles su segunda colecta de sangre de 2026, en una jornada que también permitió celebrar los 15 años de un proyecto institucional dedicado a promover la donación voluntaria. La actividad se desarrolló en las instalaciones del Concejo Deliberante de la localidad, con la participación de estudiantes, docentes y vecinos.
La iniciativa comenzó en 2011, impulsada por la profesora Sandra Romero, y con el paso de los años se convirtió en una propuesta que involucró a toda la comunidad educativa. En esta oportunidad, la colecta se realizó fuera del establecimiento debido a las obras de refacción que se ejecutaban en el edificio escolar.
En diálogo con Elonce, la rectora Viviana Vega destacó el crecimiento de la campaña y el compromiso de los alumnos. “Es un proyecto institucional que hace 15 años fue empezado por Sandra como parte de una materia y se fue renovando”, explicó.
La directora señaló que la propuesta se integró a distintas áreas de enseñanza y contó con la participación de estudiantes de los tres turnos.
“Es un proyecto que atraviesa toda la currícula, porque hay profesores de Matemática, Artes, Práctica Educativa y los tres turnos involucrados”, detalló.
Además, resaltó la respuesta de los vecinos que se acercaron a donar sangre. La actividad comenzó alrededor de las 7.30 y se extendió hasta las 11.30. Durante la cobertura de Elonce, ya habían participado 15 donantes y otras seis personas permanecían en lista de espera.
Los estudiantes de la promoción 2026 también colaboraron con la organización, la difusión y la preparación de materiales alusivos a la campaña. Incluso, uno de los jóvenes representó una gota de sangre como parte de las actividades destinadas a promover la participación.
Cambio de conciencia sobre la donación
La docente Sandra Romero, quien impulsó el proyecto hace 15 años, recordó los comienzos de la iniciativa y destacó que su continuidad fue posible gracias al compromiso de toda la institución.
“Esto se extendió, el proyecto creció y a estas alturas esto ya no es de nadie, es de la escuela y de la comunidad”, expresó.
Romero explicó que el principal propósito de la campaña no consistió únicamente en reunir donantes durante una jornada, sino también en modificar hábitos y generar conciencia sobre la importancia de donar sangre regularmente.
“La colecta es muy importante, pero es el corolario de todo un trabajo previo que se realiza en la institución”, sostuvo.
En ese sentido, señaló que los estudiantes incorporaron conocimientos sobre la donación y luego los compartieron con sus familias, lo que permitió ampliar el alcance del mensaje.
“Los mismos chicos cambian su forma de pensar respecto de la donación y lo transmiten a sus padres”, afirmó.
La importancia de donar sangre de manera habitual
Romero también hizo hincapié en la necesidad de promover la donación voluntaria y periódica para contribuir al abastecimiento de los bancos de sangre.
La docente planteó que uno de los objetivos es que las personas adquirieran el hábito de donar al menos dos veces al año, sin esperar a que un familiar o conocido necesitara una transfusión.
Explicó que esta práctica permitiría disminuir las dificultades que enfrentaban muchas familias cuando debían conseguir donantes ante una situación de salud.
Asimismo, destacó el trabajo de los profesionales del Programa Provincial de Hemoterapia y remarcó que el sostenimiento de las reservas de sangre requería el acompañamiento de toda la sociedad.
Refacciones en el edificio de la Escuela Zuloaga
Durante la entrevista, la rectora también brindó detalles sobre las obras que se desarrollaban en la institución y que motivaron el traslado de la colecta al Concejo Deliberante.
Vega explicó que los trabajos comprendían la reparación de los sanitarios de planta alta y planta baja, además del reemplazo de chapas del techo debido a problemas de filtraciones.
“Se están refaccionando los baños, tanto de planta alta como de planta baja. Y están también cambiando chapas del techo porque se nos llovía”, indicó.
La directora precisó que las tareas son financiadas por el Gobierno provincial y comenzaron hace aproximadamente un mes.
Finalmente, desde la institución valoraron la continuidad de una campaña que, después de 15 años, logró consolidarse como una actividad educativa y comunitaria destinada a fomentar la donación voluntaria de sangre. Elonce.com