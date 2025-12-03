 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Escuela Santa María de los Ángeles abrió inscripciones para jóvenes y adultos

La Escuela Santa María de los Ángeles de Paraná abrió inscripción para jóvenes y adultos que deseen finalizar nivel primario y secundario. Autoridades brindaron detalles a Elonce de la documentación a presentar, pero insistieron en que lo más importante es "acercarse a hablar".

3 de Diciembre de 2025
Brindaron detalles de la documentación que se tiene que presentar.
Brindaron detalles de la documentación que se tiene que presentar. Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

La Escuela Nº 71 Santa María de los Ángeles abrió la inscripción para que jóvenes y adultos puedan finalizar el nivel primario y secundario. La institución, ubicada en calle Borges 406 en barrio Los Poetas, busca brindar oportunidades a toda la comunidad.

La Escuela Nº 71 Santa María de los Ángeles abrió la inscripción para que jóvenes y adultos puedan finalizar el nivel primario y secundario. La institución, ubicada en calle Borges 406 en barrio Los Poetas, busca brindar oportunidades a toda la comunidad.

Inscripción abierta para educación primaria

Nuestro objetivo fundamental es educar en la fe, personalizar al hombre con sentido trascendente”, destacó “Popi” Maza, la apoderada legal del instituto educativo.

La terminalidad del primario hace especial énfasis en la alfabetización. Según la directora, Mónica Pelichero, “la escuela viene recibiendo matrícula de distintas personas de todos los lugares. Recibimos a personas de 14 años en adelante, que no lograron finalizer su educación en la edad estándar”.

Actualmente tienen abierta la inscripción, invitando a la comunidad a acercarse de lunes a viernes de 18 a 22.

Inscripciones abiertas en la Escuela Santa María de los Ángeles, de educación para jóvenes y adultos

Los interesados deben presentar fotocopia del DNI y, si la tienen, fotocopias de antecedentes de grados cursados anteriormente. “No es fundamental traer documentación, lo importante es acercarse a la institución para hablar con nosotros”, explicó Pelichero. La finalización del nivel primario puede realizarse en tres años, según el avance de cada estudiante.

Opciones para completar el nivel secundario

En cuanto al nivel secundario, el rector Fernández explicó: “Son tres años también, con orientación bachiller en ciencias sociales y humanidades. Están abiertas las inscripciones desde octubre y hasta febrero”.

La escuela busca brindar oportunidades a quienes por distintos motivos no completaron sus estudios en el momento tradicional.

Temas:

Educación jóvenes adultos secundaria escuela Santa María de los Ángeles primario
