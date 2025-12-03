Escuela Santa María de los Ángeles abrió inscripciones para jóvenes y adultos

REDACCIÓN ELONCE
La Escuela Santa María de los Ángeles de Paraná abrió inscripción para jóvenes y adultos que deseen finalizar nivel primario y secundario. Autoridades brindaron detalles a Elonce de la documentación a presentar, pero insistieron en que lo más importante es "acercarse a hablar".
Inscripción abierta para educación primaria
“Nuestro objetivo fundamental es educar en la fe, personalizar al hombre con sentido trascendente”, destacó “Popi” Maza, la apoderada legal del instituto educativo.
La terminalidad del primario hace especial énfasis en la alfabetización. Según la directora, Mónica Pelichero, “la escuela viene recibiendo matrícula de distintas personas de todos los lugares. Recibimos a personas de 14 años en adelante, que no lograron finalizer su educación en la edad estándar”.
Actualmente tienen abierta la inscripción, invitando a la comunidad a acercarse de lunes a viernes de 18 a 22.
Los interesados deben presentar fotocopia del DNI y, si la tienen, fotocopias de antecedentes de grados cursados anteriormente. “No es fundamental traer documentación, lo importante es acercarse a la institución para hablar con nosotros”, explicó Pelichero. La finalización del nivel primario puede realizarse en tres años, según el avance de cada estudiante.
Opciones para completar el nivel secundario
En cuanto al nivel secundario, el rector Fernández explicó: “Son tres años también, con orientación bachiller en ciencias sociales y humanidades. Están abiertas las inscripciones desde octubre y hasta febrero”.
La escuela busca brindar oportunidades a quienes por distintos motivos no completaron sus estudios en el momento tradicional.