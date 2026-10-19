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Entrerriano inició una nueva travesía por la provincia en bicicleta

Jorge Soto partió este lunes desde su ciudad natal, Crespo, para realizar una nueva travesía: unir los 17 departamentos de la Provincia a bordo de su bicicleta.

19 de Octubre de 2026
Jorge Soto iniciando su travesía
Jorge Soto iniciando su travesía

Jorge Soto partió este lunes desde su ciudad natal, Crespo, para realizar una nueva travesía: unir los 17 departamentos de la Provincia a bordo de su bicicleta.

El crespense Jorge Soto lleva más de 5 décadas como ciclista, siendo un gran referente de este deporte en la ciudad y la provincia. En septiembre del año pasado inició un desafío con el objetivo de recorrer en bicicleta los 17 departamentos entrerrianos, hasta que un incidente vial, lo obligó a parar.

 

Pero lejos de rendirse, volvió a prepararse y este lunes, volvió a las rutas para cumplir con esta meta que el mismo definió como “el mayor desafío deportivo de mi vida”.

 

“La idea es hacer lo mismo que tenía previsto el año pasado, lo que cambia es que realizaré visitas a Iglesias, que es lo que más me motivó para reeditar este viaje, que lo haré no solo como un desafío personal, sino también espiritual” expresó.

 

La vuelta comenzó este lunes, a las 7.00, desde la Parroquia Nuestra Señora del Rosario (Crespo) y se extenderá por aproximadamente 1.600 km.

Jorge Soto en su anterior traves&iacute;a
Jorge Soto en su anterior travesía

Visitaré todas las cabeceras departamentales. La primera etapa tendrá una modificación con respecto a la edición anterior. Esta vez, algunos tramos lo haré por tierra, ya que pasaré por Camps, Ramírez, Aranguren y desde allí, a Victoria y luego a Nogoyá. La segunda será desde dicha ciudad hasta Rosario del Tala y la tercera, hasta Gualeguay. La travesía seguirá con los tramos Gualeguay-V. Paranacito; V. Paranacito-Gualeguaychú; Gualeguaychú-ingreso a C. Uruguay-Colón; Colón-Villaguay; Villaguay, ingreso a San Salvador-Concordia; Concordia-Federación-Concordia; Concordia-Federal: Federal-Feliciano; Feliciano-La Paz; La Paz-Cerrito y Cerrito-Paraná-Diamante y arribo a Crespo”.

 

Fuente de motivación permanente, Jorge se prepara para este gran desafío. A sus 66 años, no va en busca de una medalla, si no a cumplir un sueño: recorrer la provincia, esa que tantas veces representó, con el ciclismo, en las pistas o rutas del país. El verdadero podio ya no se medirá en segundos, minutos, ni en el resultado de un embalaje, sino en los kilómetros de afecto, paisajes compartidos e historias que dejará en su trayecto.

Temas:

Jorge Soto Crespo Travesía bicicleta
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