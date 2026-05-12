En el Día Internacional de la Enfermería, UPCN presenta el libro "Las huellas de sus miradas"

La actividad se realizará este martes 12 de mayo, a las 17, en el Aula 1E de la Facultad, en el Campus Paraná, ubicado en General Espejo y Fernando Fader.
En el marco del Día Internacional de la Enfermería, UPCN y la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud de Uader presentan el libro "Las huellas de sus miradas. Algunas vivencias de trabajadores de la salud pública de Entre Ríos durante la pandemia de coronavirus". La actividad se realizará este martes 12 de mayo, a las 17, en el Aula 1E de la Facultad, en el Campus Paraná, ubicado en General Espejo y Fernando Fader.
La obra, impulsada y desarrollada por UPCN Entre Ríos, reúne relatos y experiencias de trabajadores de la salud pública entrerriana que estuvieron en la primera línea durante la pandemia. A través de sus vivencias y recuerdos, recupera historias atravesadas por el esfuerzo, la incertidumbre, el compromiso y la vocación de quienes sostuvieron el sistema de salud en uno de los momentos más difíciles de la historia reciente.
La presentación se realizará en el Día Internacional de la Enfermería, una fecha especialmente significativa para reconocer la tarea de estos trabajadores, protagonistas centrales durante la emergencia sanitaria y parte fundamental del sistema público de salud.
La publicación de este libro representa fundamentalmente una forma de reconocer y valorar a quienes estuvieron al frente en los momentos más difíciles, sosteniendo el sistema de salud con compromiso y vocación.
Con esta iniciativa, el Sindicato continúa promoviendo espacios de encuentro y reflexión para poner en valor la experiencia de los trabajadores y preservar la memoria colectiva de una etapa que dejó una profunda huella en toda la sociedad.