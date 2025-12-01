El Teatro 3 de Febrero de Paraná presentó su cartelera de diciembre

El Teatro 3 de Febrero de Paraná presentó su agenda para el mes de diciembre, donde se destacan las muestras de academias e instituciones locales.
La programación pone en valor el rol del Teatro como espacio público de referencia para la comunidad artística local, donde cada año cientos de estudiantes comparten su trabajo sobre el escenario mayor de la ciudad.
A lo largo de tres semanas, instituciones de danza, música y formación artística ofrecerán funciones abiertas a las familias, amistades y a toda la comunidad, reafirmando el compromiso municipal con la difusión y el acompañamiento de las expresiones culturales de Paraná.
Programación:
Lunes 1
9 horas – Sorteo Títulos Ejecutivos
Entrada libre y gratuita.
Género: Institucional – Duración: 1 h 30 min
Organiza Municipalidad de Paraná.
Martes 2
21 horas – Muestra Anual de Danzas del Instituto Pirouette
Entradas por boletería del Teatro o por anticipadas:
-Anticipadas: $18.000
-Generales: $20.000
Género: Danzas – Duración: 2 h
Organiza Instituto Pirouette.
Miércoles 3
21 horas – Muestra Anual Vocal del Estudio Agustina Arias
Entradas por boletería del Teatro:
-Entrada general: $15.000
Género: Música – Duración: 2 h
Organiza Estudio Vocal Agustina Arias.
Viernes 5
21 horas – Sendero de Artistas a la Fama del Instituto Rita Riso
Entradas: adquirí tu entrada en Alameda de la Federación 429.
Género: Danzas – Duración: 2 h
Organiza Instituto Rita Riso.
Sábado 6
21 horas – Muestra Anual de Glissade Ballet
Entradas por boletería del Teatro:
-Entrada general: $20.000
Género: Danzas – Duración: 2 h
Organiza Glissade Ballet.
Domingo 7
21 horas – Muestra de Danza Expresarte
Entradas por boletería del Teatro:
-Entrada general: $10.000
Género: Danza – Duración: 1 h 30 min
Organiza Estudio de Danzas Expresarte.
Martes 9
21 horas – Muestra Anual de Danzas del Estudio Open Ballet
Entradas por boletería del Teatro:
-Entrada general: $18.000
Género: Danzas – Duración: 2 h 30 min
Organiza Estudio Open Ballet.
Miércoles 10
21 horas – Muestra Bailando Bajo un Amanecer del Espacio Danza
Entradas por boletería del Teatro:
-Entrada general: $15.000
Género: Danzas – Duración: 2 h
Organiza Espacio Danza.
Jueves 11
21 horas – Muestra Coreográfica de Tribality Studio
Entradas por boletería del Teatro:
-Platea y palcos: $20.000
-Tertulia: $15.000
Género: Danzas – Duración: 2 h
Organiza Tribality Studio.
Viernes 12
21 horas – Muestra Anual EDER
Entradas por boletería del Teatro o por anticipadas:
-Anticipadas: $10.000
-Generales: $15.000
Género: Danzas – Duración: 1 h 30 min
Organiza Escuela de Danzas de Entre Ríos.
Domingo 14
17, 19 y 21 horas – Muestra de Danza de Sumar Laboratorio de Danza
Entradas por boletería del Teatro:
-Plantea y palcos: $14.000
-Tertulia: $12.000
Género: Danzas – Duración: 1 h
Organiza Sumar Laboratorio de Danza.
Martes 16
20 horas – Muestra Anual: Noche Mágica de la Escuela de Danzas de Gisela Otero
Entradas por boletería del Teatro o por anticipadas:
-Anticipadas: $10.000
-Generales: $15.000
Género: Danzas Españolas – Duración: 2 h
Organiza Escuela de Danzas de la Prof. Gisela Otero.
Miércoles 17
21 horas – Muestra Anual del Estudio Maru Bellydance
Entradas por boletería del Teatro:
-Platea y palcos: $10.000
-Tertulia: $9.000
Género: Danzas Árabes y Urbanas – Duración: 2 h
Organiza Estudio Maru Bellydance.
Jueves 18
21 horas – Muestra Anual de Alumnos Enta Omri de Bellydance Studio
Entradas por boletería del Teatro:
-Platea: $13.000
-Palcos bajos y altos (entero): $52.000
-Tertulia: $11.000
Género: Danzas – Duración: 2 h
Organiza Bellydance Studio Escuela de Danzas.
Viernes 19
21 horas – Muestra Anual de Danza del Estudio Arte Carla Tista
Entradas por boletería del Teatro:
-Platea y palcos: $20.000
-Tertulia: $18.000
Género: Danzas – Duración: 2 h
Organiza Estudio Arte Carla Tista.
Sábado 20
21 horas – Show de Fin de Año de Con Pasión Latina
Entradas por boletería del Teatro:
-Preferencial fila 1 a la 10: $15.000
-Platea: $14.000
-Palcos bajos y altos: $15.000
-Tertulia: $13.000
Género: Baile – Duración: 2 h
Organiza Con Pasión Latina.
Domingo 21
17, 19 y 21 horas – Muestra Anual 2025: Danzas y Ritmos de División X
Entradas por boletería del Teatro:
-Platea: $15.000
-Palcos bajos y altos (entero): $60.000
-Tertulia: $12.000
Género: Danzas – Duración: 1 h 30 min
Organiza División X.