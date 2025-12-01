 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Haciendo Comunidad Muestras de academias e instituciones locales

El Teatro 3 de Febrero de Paraná presentó su cartelera de diciembre

El Teatro 3 de Febrero de Paraná presentó su agenda para el mes de diciembre, donde se destacan las muestras de academias e instituciones locales. 

1 de Diciembre de 2025
Teatro 3 de Febrero
Teatro 3 de Febrero

El Teatro 3 de Febrero de Paraná presentó su agenda para el mes de diciembre, donde se destacan las muestras de academias e instituciones locales. 

El Teatro 3 de Febrero de Paraná presentó su agenda de diciembre con muestras de academias e instituciones locales.

 

La programación pone en valor el rol del Teatro como espacio público de referencia para la comunidad artística local, donde cada año cientos de estudiantes comparten su trabajo sobre el escenario mayor de la ciudad.

 

A lo largo de tres semanas, instituciones de danza, música y formación artística ofrecerán funciones abiertas a las familias, amistades y a toda la comunidad, reafirmando el compromiso municipal con la difusión y el acompañamiento de las expresiones culturales de Paraná.

 

Programación:

Lunes 1

9 horas – Sorteo Títulos Ejecutivos

Entrada libre y gratuita.

Género: Institucional – Duración: 1 h 30 min

Organiza Municipalidad de Paraná.

Martes 2

21 horas – Muestra Anual de Danzas del Instituto Pirouette

Entradas por boletería del Teatro o por anticipadas:

-Anticipadas: $18.000

-Generales: $20.000

Género: Danzas – Duración: 2 h

Organiza Instituto Pirouette.

Miércoles 3

21 horas – Muestra Anual Vocal del Estudio Agustina Arias

Entradas por boletería del Teatro:

-Entrada general: $15.000

Género: Música – Duración: 2 h

Organiza Estudio Vocal Agustina Arias.

Viernes 5

21 horas – Sendero de Artistas a la Fama del Instituto Rita Riso

Entradas: adquirí tu entrada en Alameda de la Federación 429.

Género: Danzas – Duración: 2 h

Organiza Instituto Rita Riso.

Sábado 6

21 horas – Muestra Anual de Glissade Ballet

Entradas por boletería del Teatro:

-Entrada general: $20.000

Género: Danzas – Duración: 2 h

Organiza Glissade Ballet.

Domingo 7

21 horas – Muestra de Danza Expresarte

Entradas por boletería del Teatro:

-Entrada general: $10.000

Género: Danza – Duración: 1 h 30 min

Organiza Estudio de Danzas Expresarte.

Martes 9

21 horas – Muestra Anual de Danzas del Estudio Open Ballet

Entradas por boletería del Teatro:

-Entrada general: $18.000

Género: Danzas – Duración: 2 h 30 min

Organiza Estudio Open Ballet.

Miércoles 10

21 horas – Muestra Bailando Bajo un Amanecer del Espacio Danza

Entradas por boletería del Teatro:

-Entrada general: $15.000

Género: Danzas – Duración: 2 h

Organiza Espacio Danza.

Jueves 11

21 horas – Muestra Coreográfica de Tribality Studio

Entradas por boletería del Teatro:

-Platea y palcos: $20.000

-Tertulia: $15.000

Género: Danzas – Duración: 2 h

Organiza Tribality Studio.

Viernes 12

21 horas – Muestra Anual EDER

Entradas por boletería del Teatro o por anticipadas:

-Anticipadas: $10.000

-Generales: $15.000

Género: Danzas – Duración: 1 h 30 min

Organiza Escuela de Danzas de Entre Ríos.

Domingo 14

17, 19 y 21 horas – Muestra de Danza de Sumar Laboratorio de Danza

Entradas por boletería del Teatro:

-Plantea y palcos: $14.000

-Tertulia: $12.000

Género: Danzas – Duración: 1 h

Organiza Sumar Laboratorio de Danza.

Martes 16

20 horas – Muestra Anual: Noche Mágica de la Escuela de Danzas de Gisela Otero

Entradas por boletería del Teatro o por anticipadas:

-Anticipadas: $10.000

-Generales: $15.000

Género: Danzas Españolas – Duración: 2 h

Organiza Escuela de Danzas de la Prof. Gisela Otero.

Miércoles 17

21 horas – Muestra Anual del Estudio Maru Bellydance

Entradas por boletería del Teatro:

-Platea y palcos: $10.000

-Tertulia: $9.000

Género: Danzas Árabes y Urbanas – Duración: 2 h

Organiza Estudio Maru Bellydance.

Jueves 18

21 horas – Muestra Anual de Alumnos Enta Omri de Bellydance Studio

Entradas por boletería del Teatro:

-Platea: $13.000

-Palcos bajos y altos (entero): $52.000

-Tertulia: $11.000

Género: Danzas – Duración: 2 h

Organiza Bellydance Studio Escuela de Danzas.

Viernes 19

21 horas – Muestra Anual de Danza del Estudio Arte Carla Tista

Entradas por boletería del Teatro:

-Platea y palcos: $20.000

-Tertulia: $18.000

Género: Danzas – Duración: 2 h

Organiza Estudio Arte Carla Tista.

Sábado 20

21 horas – Show de Fin de Año de Con Pasión Latina

Entradas por boletería del Teatro:

-Preferencial fila 1 a la 10: $15.000

-Platea: $14.000

-Palcos bajos y altos: $15.000

-Tertulia: $13.000

Género: Baile – Duración: 2 h

Organiza Con Pasión Latina.

Domingo 21

17, 19 y 21 horas – Muestra Anual 2025: Danzas y Ritmos de División X

Entradas por boletería del Teatro:

-Platea: $15.000

-Palcos bajos y altos (entero): $60.000

-Tertulia: $12.000

Género: Danzas – Duración: 1 h 30 min

Organiza División X.

Temas:

Teatro 3 de Febrero cartelera agenda cultura actividades
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso