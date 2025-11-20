El Salón Provincial de Artes Visuales tuvo su inauguración oficial en el Museo de Bellas Artes

REDACCIÓN ELONCE
El 62º Salón Provincial de Artes Visuales quedó inaugurado oficialmente en el Museo de Bellas Artes. En diálogo con Elonce, el secretario de Cultura, Julián Stoppello, destacó la participación federal, el crecimiento de los espacios artísticos y la entrega de premios adquisición.
El 62º Salón Provincial de Artes Visuales Entre Ríos quedó inaugurado este jueves en el Museo Provincial de Bellas Artes “Pedro E. Martínez”. El acto marcó el cierre de un proceso de selección que involucró a más de 170 artistas entrerrianos y generó un clima de reconocimiento y celebración para la comunidad cultural.
La ceremonia reunió a autoridades, creadores, curadores y público especializado, quienes acompañaron la entrega de premios adquisición en las distintas disciplinas comprendidas por el certamen.
El secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stoppello, destacó en diálogo con Elonce la magnitud del evento y el rol que cumple para el ecosistema artístico provincial. “Esta inauguración del 62° salón provincial, la verdad que de artes visuales para nosotros es muy importante, es motivo de celebración”, expresó al inicio de la entrevista.
Un salón federal que crece en participación
Durante la conversación, Stoppello subrayó el carácter federal de la convocatoria, que cada año reúne a artistas de diversas localidades entrerrianas. “Han participado muchísimos artistas y de toda la provincia. Es un salón muy pero muy federal, como todas las propuestas que intenta hacer la Secretaría de Cultura”, señaló.
El funcionario sostuvo que el volumen y la calidad de las obras reflejan el desarrollo del sector y el interés creciente por formar parte del salón. “Es lo que están esperando los artistas durante todo el año para participar, y por eso lo hacen en tan buen número”, afirmó.
Apuesta a nuevos espacios y programas culturales
Stoppello resaltó que la gestión provincial viene fortaleciendo las artes visuales con la creación de espacios dedicados a la experimentación y exposición. Recordó que recientemente se cumplió un año desde la apertura del Centro Experimental de Arte Contemporáneo Aura, un espacio que amplió las alternativas de exhibición en Paraná.
Además, detalló que este año se realizó por primera vez el Encuentro de Artes Visuales, que tuvo como sede la ciudad de Chajarí. “Estamos trabajando mucho en función de las artes visuales”, insistió, y también mencionó el programa Ochava Expandida de Casa de la Cultura, que propone intervenciones contemporáneas y muestras en formato alternativo.
Una inauguración con doble instancia de participación
El museo ya había abierto sus puertas durante la Noche de los Museos, cuando una gran cantidad de visitantes recorrió las obras mientras se desarrollaba el tradicional evento cultural. Sin embargo, Stoppello explicó que la inauguración oficial del salón constituye un momento distinto, más orientado al público especializado.
“La noche de los museos era otra instancia, otro tipo de público. Hoy al salón viene gente muy vinculada a las artes visuales”, precisó a Elonce. De todos modos, valoró la amplia circulación generada por ambas actividades y la oportunidad de acercar el arte provincial a sectores diversos de la comunidad.
Seis disciplinas y premios adquisición
Durante el acto, la coordinadora del museo, Julia Acosta, precisó el detalle de los rubros incluidos en el salón. “Esta noche lo que hacemos es entregar premios adquisición, primer premio, segundo premio de adquisición y menciones en seis disciplinas”, explicó.
Las categorías evaluadas fueron:
-Arte textil
-Grabado
-Pintura
-Dibujo
-Escultura
-Cerámica
Acosta informó que en cada rubro se otorgaron dos premios adquisición, además de menciones especiales del jurado.
Una muestra abierta hasta marzo
La coordinadora del museo también explicó que la exposición permanecerá habilitada hasta los primeros días de marzo, permitiendo que visitantes de Paraná y de distintas localidades recorran las obras durante la temporada estival. Recordó a Elonce que el museo abre de martes a viernes de 8 a 13 y de 15 a 20, y los fines de semana de 9 a 12 y de 17 a 20.
Mientras continuaba el ingreso del público y se preparaba la ceremonia de reconocimiento a los artistas, las autoridades remarcaron la calidad técnica, conceptual y estética de las obras presentadas este año.
La variedad de lenguajes y soportes, desde esculturas y pinturas hasta obras textiles y grabados, configuró una edición que refleja el pulso actual de la producción visual entrerriana.
Celebración del arte entrerriano
“Hoy celebramos el arte visual en la provincia de Entre Ríos y también, por supuesto, a los artistas y las artistas que han obtenido el premio que es tan importante para toda la comunidad”, concluyó Stoppello, antes de participar formalmente en el acto de premiación.
El Salón Provincial vuelve así a consolidarse como una de las instancias más relevantes para las artes visuales de la región, promoviendo espacios de visibilidad, reconocimiento y circulación cultural.