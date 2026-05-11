El Rotary Club Paraná Plaza impulsó un conversatorio sobre alimentación saludable

REDACCIÓN ELONCE
El Rotary Club Paraná Plaza realizó un conversatorio sobre alimentación saludable con la licenciada Vilma Hernández y gran participación comunitaria.
El Rotary Club Paraná Plaza llevó adelante una importante iniciativa comunitaria con la realización de un conversatorio sobre alimentación saludable, que contó con la participación de la licenciada Vilma Hernández y una destacada convocatoria de vecinos interesados en mejorar sus hábitos alimentarios.
La propuesta buscó concientizar sobre la importancia de la alimentación cotidiana y su impacto en la salud, abordando tanto conocimientos científicos como saberes tradicionales. Desde la organización destacaron la necesidad de acercar este tipo de contenidos a la comunidad.
“La verdad que muy linda la charla, invitamos a la gente a que se acerque cada vez que hacemos este tipo de eventos porque son muy nutritivos para la sociedad”, expresó la vicepresidenta del club, Susana Scalvinoni, al valorar la participación del público.
Durante el encuentro, se remarcó la importancia de repensar hábitos cotidianos vinculados a la alimentación, especialmente en un contexto donde predominan las comidas rápidas y los productos ultraprocesados.
Tradición y ciencia en la alimentación cotidiana
Uno de los ejes centrales del conversatorio fue la comparación entre las prácticas alimentarias tradicionales y los conocimientos científicos actuales, generando un intercambio enriquecedor entre los asistentes.
“Nos dio una charla muy práctica sobre qué es la alimentación saludable, por qué ahora no harina, por qué ciertas cosas sí y otras no”, explicó una de las integrantes del Rotary al describir el enfoque de la exposición.
La licenciada Vilma Hernández también abordó la relación entre alimentación y prevención de enfermedades, aportando recomendaciones sobre el manejo adecuado de los alimentos y su impacto en el organismo.
“Nos fue dando el fundamento científico de cómo tratar los alimentos, cómo digerirlos y los beneficios que nos da, evitando tener enfermedades”, señalaron desde la organización.
Además, se hizo hincapié en la importancia de retomar prácticas de cuidado básicas que forman parte de la tradición familiar. “Es lo mismo que nos enseñaban de chicos, lavar los alimentos, respetar los tiempos de cocción, pero ahora con explicación científica”, destacaron.
Una iniciativa comunitaria con fuerte participación
El conversatorio también contó con la participación de otros integrantes del Rotary, quienes resaltaron el valor de este tipo de actividades para la comunidad y su potencial de replicación en otras instituciones.
“Este tipo de iniciativas tiene que ser replicado en otras ONG y asociaciones civiles, porque siempre tenemos que aprender”, expresó uno de los miembros del club.
Durante la charla también se abordaron temas vinculados a enfermedades como la diabetes, la hipertensión y la celiaquía, haciendo foco en la importancia de la prevención a través de la alimentación.
“Nos explican cómo evitar enfermedades y cómo preparar los alimentos correctamente”, señalaron los organizadores, quienes destacaron la claridad del enfoque pedagógico.
La jornada cerró con una importante participación del público y con el compromiso del Rotary Club Paraná Plaza de seguir impulsando espacios de formación abiertos a la comunidad, orientados al bienestar y la salud integral.