El río Gualeguaychú siguió creciendo: está a 20 centímetros del nivel de alerta

Los datos actualizados del río Gualeguaychú a las 7 de este martes registraron 3.29 metros en el Puerto local y en la Boca alcanzó a 3.14 metros, según las mediciones realizadas por la estación del Municipio.

Los datos se ubican a 20 centímetros del nivel de alerta y a 50 cm de la marca de evacuación.

Los registros municipales mostraron un repunte sostenido entre las 12 y las 20 del lunes. El Instituto Nacional del Agua advierte sobre una posible suba adicional a partir del miércoles por efecto de marea, con riesgo de acercarse al nivel de alerta.

El río Gualeguaychú experimentó este lunes una crecida de medio metro, impulsada por las lluvias caídas en la región y la acción del viento sobre el curso de agua. El fenómeno quedó registrado en las dos estaciones de medición que releva el municipio.

En el Puerto de Gualeguaychú, la altura pasó de 2,29 metros al mediodía a 2,89 metros a las 20. En el Puerto Boca del río Gualeguaychú, la suba fue equivalente: de 2,21 metros a las 12 se llegó a 2,78 metros hacia las 20.

Qué dice el Instituto Nacional del Agua

Según el último informe del organismo nacional, en el tramo inferior del río Uruguay las alturas continúan en descenso, aunque con una atenuación gradual de esa tendencia, asociada a la operación del embalse.

En Concordia se observa un leve descenso en aguas medias altas, mientras que en Concepción del Uruguay las alturas también bajan, aunque con probabilidad de un repunte en un plazo de tres a cinco días.

Esto se debe a la perspectiva meteorológica sobre la cuenca baja, donde se espera el desarrollo de eventos de precipitación significativos a partir de este 17 de agosto, lo que sostendría la permanencia en niveles de aguas medias altas.

En cuanto a la desembocadura del río Gualeguaychú, el organismo señala que las alturas se mantienen oscilantes, con una leve disminución. Se prevé que ese comportamiento oscilante continúe dentro del rango de aguas medias altas, con probabilidad de un incremento de punta a partir de este lunes 17 por efecto de la marea del estuario. En ese escenario, no se descarta que el nivel se aproxime o incluso supere el nivel de alerta. (R2820)