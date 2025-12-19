 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
El Poder Judicial reforzó el control, la mediación penal y la atención a víctimas

Durante 2025, el Poder Judicial de Entre Ríos profundizó acciones de control, mediación penal y acompañamiento a víctimas, con trabajo articulado entre distintas áreas, fuerzas de seguridad y organismos especializados, fortaleciendo el acceso a la justicia y la prevención de la violencia.

19 de Diciembre de 2025
El Poder Judicial de Entre Ríos desarrolló a lo largo de 2025 una intensa agenda de trabajo orientada al fortalecimiento del control judicial, la mediación penal y la atención a víctimas de violencia de género, con acciones coordinadas junto a fuerzas de seguridad, el Servicio Penitenciario y diversas instituciones provinciales.

 

En ese marco, desde la Oficina de Medidas Alternativas (OMA) se llevaron adelante reuniones de coordinación con autoridades de la Policía y del Servicio Penitenciario Provincial. Entre ellas, se destacaron los encuentros con el jefe de la Policía Departamental Paraná, comisario inspector Carlos Ariel Schmunk, y con el director inspector general del Servicio Penitenciario, Alejandro Miotti, junto al director principal de Tratamiento, prefecto Alejandro Mondragón.

 

Control judicial y tareas comunitarias

El objetivo de estos encuentros fue acordar que las personas beneficiadas con la suspensión del juicio a prueba o con condenas de ejecución condicional, por delitos previstos en el artículo 119 y concordantes del Código Penal, realicen tareas comunitarias en comisarías, dependencias policiales y unidades penitenciarias de la provincia. La medida apuntó a reforzar el seguimiento judicial y promover acciones de responsabilidad social en el cumplimiento de las resoluciones judiciales.

 

Asimismo, durante el año 141 personas probadas o condenadas por delitos cometidos en contextos de violencia de género fueron derivadas al “Dispositivo de Masculinidad sin Violencia”. Este espacio, a cargo del licenciado Javier Ortiz, se desarrolló a través del Instituto “Dr. Juan Bautista Alberdi” del Superior Tribunal de Justicia y estuvo orientado a trabajar las conductas y problemáticas asociadas a este tipo de violencia.

Mediación penal y trabajo territorial

En Concordia, oficiales de prueba gestionaron junto al padre Nicolás Frigo, de la parroquia Nuestra Señora de la Merced, charlas sobre convivencia familiar destinadas a personas con condenas condicionales o probation. Las actividades se realizaron durante junio de 2025 y contaron con la participación de 18 asistentes.

 

Por otra parte, los equipos de mediación penal se trasladaron a distintas localidades entrerrianas para realizar audiencias en los lugares de residencia de las partes involucradas, garantizando el acceso a la justicia en todo el territorio. Mediadores de Paraná trabajaron en Crespo, Hernandarias y María Grande; los de Gualeguaychú intervinieron en Urdinarrain; y los de Gualeguay actuaron en General Galarza.

 

Estas intervenciones permitieron no solo acercar el servicio de mediación a las comunidades, sino también resolver de manera positiva numerosos conflictos penales, priorizando el diálogo y la resolución pacífica.

Atención a víctimas de violencia de género

En el marco del proyecto “Atención a víctimas de violencia de género y/o abuso sexual en la OMA”, se impulsó un abordaje específico e interdisciplinario. Durante 2025 fueron contactadas y entrevistadas 318 mujeres víctimas en la ciudad de Paraná, priorizando la preservación de sus derechos, su seguridad y dignidad, así como la protección de sus hijas e hijos.

 

Capacitación y datos de gestión

Durante el año también se desarrollaron instancias de capacitación permanente. Junto al Instituto Alberdi se organizó el webinar “La experiencia del seguimiento y control de la suspensión del proceso a prueba en CABA”, con la participación de integrantes del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el conversatorio “Intercambio de saberes sobre la Mediación Penal Entre Ríos – Salta”.

Además, junto a la Asociación de la Magistratura y de la Función Judicial de Entre Ríos, se concretaron la Jornada Anual de Capacitación de Mediadores Penales en Victoria, el 7 de agosto, y la Jornada Interjurisdiccional de Mediadores y Mediadoras Penales, los días 27 y 28 de octubre, en Concepción del Uruguay.

Según los datos oficiales, al 30 de noviembre de 2025 ingresaron a las Oficinas de Control de toda la provincia 1.708 personas con suspensión de juicio a prueba y 642 con condenas de ejecución condicional, totalizando 2.350 nuevas personas bajo seguimiento. En el mismo período, el Ministerio Público Fiscal derivó 4.706 legajos a las Oficinas de Mediación Penal, con un índice de resolución positiva del 78 por ciento.

