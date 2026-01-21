El Museo de la Ciudad ofrece recorridos y actividades para todas las edades

El Museo de la Ciudad se sumó a la agenda de verano con propuestas que incluyen visitas guiadas y recorridos patrimoniales. En diálogo con Elonce, la directora de Museos y Patrimonios Históricos, Gisela Bahler, brindó detalles sobre horarios, actividades y el valor de conocer la historia local.
El Museo de la Ciudad forma parte de la agenda cultural de verano con una serie de propuestas destinadas a vecinos y visitantes, que incluyen actividades en su espacio físico y recorridos patrimoniales por distintos sectores emblemáticos. Así lo confirmó la directora de Museos y Patrimonios Históricos, Gisela Bahler, al brindar detalles sobre las iniciativas previstas para la temporada.
“El museo forma parte de la agenda de verano. Estamos abiertos de martes a viernes de 8 a 12 y también los sábados de 18 a 21 horas”, explicó Bahler en diálogo con Elonce, al referirse a los horarios dispuestos para que el público pueda acercarse durante el receso estival.
La funcionaria remarcó que el trabajo del museo no se limita únicamente a su edificio. “El museo no solamente se ciñe a su espacio físico, sino que también está a cargo de los recorridos patrimoniales”, señaló, y destacó que recientemente se realizó una caminata por uno de los barrios más representativos de la ciudad.
Recorridos por la historia
Bahler recordó que días atrás se concretó un recorrido patrimonial por Puerto Viejo, que contó con una importante participación de vecinos. “Hace muy poquitos días, específicamente el lunes, hemos disfrutado de un hermoso recorrido por un barrio emblemático, y los vecinos lo han acompañado con mucho interés”, afirmó.
En ese marco, anticipó nuevas propuestas para las próximas semanas. “Ya les estoy adelantando que el lunes 2 de febrero habrá también un recorrido en el cementerio de la Santísima Trinidad, que tiene su público y siempre convoca”, indicó.
Agenda de verano
La directora subrayó que la agenda cultural de verano fue pensada para ofrecer alternativas variadas. “La agenda de verano es muy amplia. Desde la gestión se nos pidió que el vecino pueda disfrutar de los diferentes espacios, ya sea al aire libre o en ámbitos más cerrados y cuidados, como el museo”, explicó.
En ese sentido, remarcó que las propuestas están destinadas a distintas edades. “Hay actividades para niños, para jóvenes y para adultos. Hoy mismo, desde las 19, pueden disfrutar de ‘Gurí Río’, una actividad pensada para los más chicos, y más tarde, a las 20, se realiza Milonga Paraná, todo dentro de la Agenda de Paraná”, detalló.
Bahler sostuvo que la diversidad es uno de los ejes de la programación. “Solo hay que chequear la agenda, porque hay propuestas para distintos gustos y edades”, agregó.
Identidad y patrimonio
Al referirse a la importancia de los recorridos patrimoniales, la funcionaria remarcó el valor educativo y cultural de estas iniciativas. “No se ama ni se defiende lo que no se conoce. Conocer la historia genera orgullo y eso se logra a través de la educación y el conocimiento de la ciudad en la que vivimos”, expresó.
Asimismo, destacó la necesidad de poner en valor los aportes culturales que dieron forma a la identidad local. “Es importante reconocer la diversidad cultural y los aportes de distintas comunidades, como el trabajo de los afrodescendientes en la zona portuaria o la impronta de la comunidad vasca”, explicó.
Finalmente, Bahler sostuvo que cada barrio construye su propia identidad. “Cada rincón tiene su historia, sus vivencias y su relación con el entorno. Así se va configurando la identidad de cada vecino y se construye ciudadanía, que es lo más importante”, concluyó.