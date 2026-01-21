 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Haciendo Comunidad "No se ama lo que no se conoce"

El Museo de la Ciudad ofrece recorridos y actividades para todas las edades

El Museo de la Ciudad se sumó a la agenda de verano con propuestas que incluyen visitas guiadas y recorridos patrimoniales. En diálogo con Elonce, la directora de Museos y Patrimonios Históricos, Gisela Bahler, brindó detalles sobre horarios, actividades y el valor de conocer la historia local.

21 de Enero de 2026
El Museo de la Ciudad ofrece recorridos y actividades para todas las edades
El Museo de la Ciudad ofrece recorridos y actividades para todas las edades

El Museo de la Ciudad se sumó a la agenda de verano con propuestas que incluyen visitas guiadas y recorridos patrimoniales. En diálogo con Elonce, la directora de Museos y Patrimonios Históricos, Gisela Bahler, brindó detalles sobre horarios, actividades y el valor de conocer la historia local.

El Museo de la Ciudad forma parte de la agenda cultural de verano con una serie de propuestas destinadas a vecinos y visitantes, que incluyen actividades en su espacio físico y recorridos patrimoniales por distintos sectores emblemáticos. Así lo confirmó la directora de Museos y Patrimonios Históricos, Gisela Bahler, al brindar detalles sobre las iniciativas previstas para la temporada.

 

“El museo forma parte de la agenda de verano. Estamos abiertos de martes a viernes de 8 a 12 y también los sábados de 18 a 21 horas”, explicó Bahler en diálogo con Elonce, al referirse a los horarios dispuestos para que el público pueda acercarse durante el receso estival.

El Museo de la Ciudad ofrece recorridos y actividades
El Museo de la Ciudad ofrece recorridos y actividades

La funcionaria remarcó que el trabajo del museo no se limita únicamente a su edificio. “El museo no solamente se ciñe a su espacio físico, sino que también está a cargo de los recorridos patrimoniales”, señaló, y destacó que recientemente se realizó una caminata por uno de los barrios más representativos de la ciudad.

 

Recorridos por la historia

Bahler recordó que días atrás se concretó un recorrido patrimonial por Puerto Viejo, que contó con una importante participación de vecinos. “Hace muy poquitos días, específicamente el lunes, hemos disfrutado de un hermoso recorrido por un barrio emblemático, y los vecinos lo han acompañado con mucho interés”, afirmó.

En ese marco, anticipó nuevas propuestas para las próximas semanas. “Ya les estoy adelantando que el lunes 2 de febrero habrá también un recorrido en el cementerio de la Santísima Trinidad, que tiene su público y siempre convoca”, indicó.

 

Agenda de verano

La directora subrayó que la agenda cultural de verano fue pensada para ofrecer alternativas variadas. “La agenda de verano es muy amplia. Desde la gestión se nos pidió que el vecino pueda disfrutar de los diferentes espacios, ya sea al aire libre o en ámbitos más cerrados y cuidados, como el museo”, explicó.

 

En ese sentido, remarcó que las propuestas están destinadas a distintas edades. “Hay actividades para niños, para jóvenes y para adultos. Hoy mismo, desde las 19, pueden disfrutar de ‘Gurí Río’, una actividad pensada para los más chicos, y más tarde, a las 20, se realiza Milonga Paraná, todo dentro de la Agenda de Paraná”, detalló.

Bahler sostuvo que la diversidad es uno de los ejes de la programación. “Solo hay que chequear la agenda, porque hay propuestas para distintos gustos y edades”, agregó.

El Museo de la Ciudad ofrece recorridos y actividades
El Museo de la Ciudad ofrece recorridos y actividades

Identidad y patrimonio

Al referirse a la importancia de los recorridos patrimoniales, la funcionaria remarcó el valor educativo y cultural de estas iniciativas. “No se ama ni se defiende lo que no se conoce. Conocer la historia genera orgullo y eso se logra a través de la educación y el conocimiento de la ciudad en la que vivimos”, expresó.

 

Asimismo, destacó la necesidad de poner en valor los aportes culturales que dieron forma a la identidad local. “Es importante reconocer la diversidad cultural y los aportes de distintas comunidades, como el trabajo de los afrodescendientes en la zona portuaria o la impronta de la comunidad vasca”, explicó.

 

Finalmente, Bahler sostuvo que cada barrio construye su propia identidad. “Cada rincón tiene su historia, sus vivencias y su relación con el entorno. Así se va configurando la identidad de cada vecino y se construye ciudadanía, que es lo más importante”, concluyó.

Temas:

Ciudad Comunidades Museo de la Ciudad
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso