El lunes asume la nueva conducción de AGMER Paraná

El lunes 29 de diciembre a las 20 horas en la sede sindical de Laprida 136, asumirá la nueva Comisión Directiva de AGMER Paraná, encabezada por Manuel Gómez.

26 de Diciembre de 2025
Manuel Gómez
Manuel Gómez

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), Seccional Paraná, llevará adelante el acto de asunción de la nueva Comisión Directiva, que estará conducida por Manuel Gómez referente de Unidos por la Educación. Será el próximo lunes 29 de diciembre de 2025, a las 20 horas.

 

La actividad tendrá lugar en la sede sindical ubicada en Narciso Laprida 136, en la ciudad de Paraná, y estará abierta a afiliadas y afiliados, referentes gremiales, integrantes de la comunidad educativa y al público en general.

 

Durante el encuentro, las nuevas autoridades asumirán públicamente sus responsabilidades, dando inicio a un nuevo ciclo de conducción. La gestión 2026–2029 comenzará de manera efectiva el 1° de enero de 2026, marcando el inicio formal de esta nueva etapa en la seccional.

 

Desde la futura conducción de AGMER Paraná señalaron que este nuevo período “estará orientado a fortalecer la organización sindical, ampliar los espacios de participación colectiva y sostener la defensa de los derechos laborales de la docencia y de la educación pública como herramientas centrales de transformación social”.

 

Agmer Paraná autoridades
