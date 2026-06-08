El IAPV construirá 18 nuevas viviendas con una inversión superior a los $1.241 millones

El acceso a la vivienda propia sumará una nueva etapa en Entre Ríos. El IAPV anunció el llamado a licitación para la construcción de 18 viviendas en la localidad de Herrera, departamento Uruguay, en el marco de una iniciativa financiada íntegramente con recursos provinciales.

La obra demandará una inversión superior a los 1.241 millones de pesos y será ejecutada a través del programa Ahora Tu Hogar, impulsado por el Gobierno provincial para ampliar la oferta de soluciones habitacionales en distintas localidades entrerrianas.

Según se informó, la apertura de las ofertas económicas está prevista para el próximo 14 de julio a las 10, en la sede central del organismo.

Cómo serán las viviendas

El proyecto contempla la construcción de 18 unidades habitacionales distribuidas en distintos prototipos.

Del total, seis viviendas contarán con un dormitorio y otras 12 tendrán dos dormitorios. Además, una de estas últimas estará adaptada para personas con discapacidad, con el objetivo de garantizar condiciones de accesibilidad.

Imagen ilustrativa.

De acuerdo con la planificación oficial, las obras tendrán un plazo de ejecución de 15 meses una vez iniciados los trabajos.

Impulso a la construcción y al empleo

Desde el IAPV destacaron que este tipo de proyectos no sólo permiten ampliar el acceso a la vivienda, sino que también generan un impacto económico en las comunidades donde se desarrollan.

El presidente del organismo, Manuel Schönhals, sostuvo que el objetivo es seguir avanzando en soluciones habitacionales que permitan mejorar la calidad de vida de las familias entrerrianas.

"Estamos trabajando para hacer realidad uno de los principales anhelos de muchas familias, que es acceder a una vivienda propia", señaló.