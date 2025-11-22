El coro de Paraná realizó su muestra anual en el Teatro 3 de Febrero

REDACCIÓN ELONCE
El coro de Paraná realizó su muestra número 29 ante un público que llenó el histórico coliseo. Su director, Eliseo Almada, destacó la variedad del repertorio y el compromiso de los coreutas durante un año de gran esfuerzo.
El coro de Paraná llevó adelante su tradicional muestra anual el sábado por la noche en el Teatro 3 de Febrero, donde el público acompañó masivamente esta edición número 29. A minutos de comenzar la función, el director de la agrupación, Eliseo Almada, celebró el entusiasmo que despertó la presentación y el crecimiento sostenido que experimentó el grupo a lo largo de los años.
Elmada explicó que la propuesta incluyó un repertorio amplio y diverso, una característica que distingue a la agrupación desde su creación. Canciones del litoral, obras del folklore argentino, tango, rock nacional y piezas clásicas formaron parte del programa elegido para esta edición. Entre los invitados especiales se destacó la presencia del pianista José Bulos, quien aportó una impronta artística adicional a varias interpretaciones.
El director subrayó que la muestra anual se consolidó como un clásico para la comunidad, al punto que vecinos de la ciudad esperan la fecha como un acontecimiento cultural destacado. "Se ha arraigado de tal forma en la ciudadanía que nos acompañan desde temprano. Estamos con alegría esperando el momento", mencionó con satisfacción.
Formación y crecimiento de nuevos integrantes
Además de la presentación, Almada se refirió al proceso para sumarse al coro de Paraná. Según indicó, cada febrero se abre la inscripción a través de las redes oficiales de la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad. Los postulantes participan de un taller de un mes de duración, donde se trabajan aspectos técnicos y vocales necesarios para el desempeño coral.
Ese espacio de formación permite que quienes desean integrarse conozcan el funcionamiento del grupo, las dinámicas de ensayo y las exigencias artísticas que caracterizan a la agrupación. A partir de allí, los nuevos coreutas comienzan un proceso gradual de incorporación con acompañamiento pedagógico.
El taller, detalló Almada, es clave para sostener el nivel interpretativo del conjunto, especialmente en un contexto en el que el repertorio seleccionado presenta niveles crecientes de complejidad.
Balance del año y desafíos artísticos
Consultado sobre el cierre del 2025, Almada destacó que fue un período marcado por el esfuerzo y la dedicación de todos los integrantes. “Es un año con mucho esfuerzo, estudio, sacrificio. Las obras que abordamos son más difíciles de lo acostumbrado y eso nos llevó a ensayos intensos”, expresó.