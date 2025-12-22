 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Haciendo Comunidad

El Coro de la Ciudad cerró el año con una cantata en la peatonal  

El espectáculo forma parte de la tercera y última presentación del Ciclo de Navidad. Vecinos de Paraná disfrutaron de un repertorio navideño, con villancicos y clásicos de esta conmemoración. 

22 de Diciembre de 2025
El Coro de la Ciudad en la peatonal
El Coro de la Ciudad en la peatonal

El espectáculo forma parte de la tercera y última presentación del Ciclo de Navidad. Vecinos de Paraná disfrutaron de un repertorio navideño, con villancicos y clásicos de esta conmemoración. 

El Coro de la Ciudad, dependiente de la subsecretaría de Cultura, realizó su última presentación del 2025 en el marco del Ciclo de Navidad, una propuesta que reivindica el canto en comunidad. La cantata se realizó este jueves en Plaza 1° de Mayo con un repertorio de clásicos navideños.

 

Eliseo Almada, director de la agrupación, dijo que el balance del año “fue muy productivo, con muchas actividades, encuentros de coros, capacitaciones para coreutas, recorridas por los barrios, los espacios públicos y las diversas actividades que han tenido todos los grupos que dependen del Programa Todas las Voces”.

Almada recordó que dentro del Programa funcionan el Coro de la Ciudad y el Taller de Canto Comunitario.

 

El Coro de la Ciudad nació en el año 1996 dentro del Programa “Todas las Voces” de la Municipalidad de Paraná. El canto compartido y el canto comunitario fueron siempre eje fundamental del trabajo del Coro, rescatando el hábito de cantar como expresión de vida participativa, factor esencial de todo trabajo cultural.

 

 

Temas:

Coro de la Ciudad Paraná cantata
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso