El Coro de la Ciudad cerró el año con una cantata en la peatonal  

El Coro de la Ciudad, dependiente de la subsecretaría de Cultura, realizó su última presentación del 2025 en el marco del Ciclo de Navidad, una propuesta que reivindica el canto en comunidad. La cantata se realizó este jueves en Plaza 1° de Mayo con un repertorio de clásicos navideños.

Eliseo Almada, director de la agrupación, dijo que el balance del año “fue muy productivo, con muchas actividades, encuentros de coros, capacitaciones para coreutas, recorridas por los barrios, los espacios públicos y las diversas actividades que han tenido todos los grupos que dependen del Programa Todas las Voces”.

Almada recordó que dentro del Programa funcionan el Coro de la Ciudad y el Taller de Canto Comunitario.

El Coro de la Ciudad nació en el año 1996 dentro del Programa “Todas las Voces” de la Municipalidad de Paraná. El canto compartido y el canto comunitario fueron siempre eje fundamental del trabajo del Coro, rescatando el hábito de cantar como expresión de vida participativa, factor esencial de todo trabajo cultural.