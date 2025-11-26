El Club Universitario se prepara para su muestra anual de patín artístico

REDACCIÓN ELONCE
Los estudiantes de patín del Club Universitario se alistan para su muestra anual que tendrá lugar el 7 de diciembre. Anunciaron a Elonce las inscripciones para el ciclo 2026.
Los estudiantes de patín artístico del Club Universitario darán vida a una muestra anual llena de talento y dedicación. Con una gran participación de alumnas de diferentes niveles, el evento promete ser una velada inolvidable para los fanáticos de la disciplina en su sede de Rio Negro 550.
La cita será el próximo domingo 7 de diciembre, a partir de las 20:30, y contará con numerosos participantes que han trabajado arduamente durante todo el año.
Según la instructora Belén, este evento será el broche de oro para una temporada llena de esfuerzo y pasión: "Estamos preparando con mucho entusiasmo las coreografías, la música y los trajes. Las chicas están felices, pero también nerviosas, porque es el momento de mostrar todo lo que han aprendido", comentó.
Además, Belén compartió una curiosa anécdota sobre su hija, quien ha estado presente en las clases desde su nacimiento: "Ya hace 8 meses que está con nosotros patinando. Inclusive, desde que estaba embarazada, participaba en las clases sobre patines, con la panza. Es un verdadero ejemplo de dedicación y pasión por el patín", recordó.
Un equipo comprometido y con gran evolución
La instructora destacó la evolución de sus alumnas a lo largo del 2025, resaltando el compromiso de las jóvenes y el apoyo incondicional de los padres. "Están haciendo maravillas sobre el piso, y eso es algo que me llena de orgullo. Aman lo que hacen, y eso se nota en cada práctica", expresó.
Las clases de patín se dictan los lunes, miércoles y viernes, con horarios que varían según el grupo, y la respuesta ha sido positiva, tanto de los estudiantes como de sus familias.
Este año, el Club Universitario también organizó un intercambio con el Club de Patín de María Luisa, lo que permitió a las alumnas ampliar sus horizontes y enriquecer su formación. "La experiencia con las chicas fue increíble. Nos permitió compartir conocimientos y técnicas, y las alumnas aprendieron mucho", indicó Belén. La buena relación entre los clubes y el ambiente familiar en el que se desarrollan las clases es otro de los puntos destacados por las instructoras.
Un futuro prometedor para las nuevas generaciones
Las inscripciones para el próximo ciclo lectivo comenzarán a fines de febrero, y Belén invitó a todos los interesados a sumarse: "Las puertas están abiertas para cualquier niña o niño que quiera aprender patín artístico. Ofrecemos grupos desde los 5 años, tanto para iniciación como para competición”, comentó.
Las alumnas de competición, como parte de su preparación, comenzarán la pretemporada en febrero, mientras que el resto de los grupos iniciarán sus clases más tarde, con el arranque del ciclo escolar. Además, Belén aprovechó para mencionar a su ayudante, Morena, quien se está formando como futura instructora. "Es una excelente auxiliar. Ya está un paso de convertirse en instructora, y ha sido una pieza fundamental en el acompañamiento de las clases este año", destacó.