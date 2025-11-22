El Club de Pescadores ya inauguró su temporada de piletas y la extenderá hasta marzo

REDACCIÓN ELONCE
Elonce dialogó con el presidente Eduardo Quiróz, quien destacó los objetivos en marcha, el inicio del uso de piletas y, según anticipó, el club espera gran demanda en sus servicios. “Todo es para el bien del socio: el club es de los socios y para los socios”, remarcó.
A pocos meses de asumir la conducción, la nueva gestión del Club de Pescadores y Náutico de Paraná adelantó que la institución se prepara para una temporada estival intensa, con servicios que combinan actividades acuáticas, piletas, guardería náutica y un predio recreativo muy elegido por las familias.
El presidente de la entidad, Eduardo Quiróz, explicó a Elonce que llevan “casi tres meses” al frente de la administración y que durante este tiempo ya lograron cumplir parte de los objetivos planteados, mientras otros continúan en desarrollo. “Nos espera una temporada fuerte y tenemos que estar listos para asumirla y disfrutarla”, afirmó.
Inicio de temporada y servicios disponibles
La temporada de piletas comenzó el sábado pasado, favorecida por altas temperaturas. Quiróz informó que ya se habilitó este servicio mientras continúan otras obras y reparaciones para completar la puesta a punto del predio.
La temporada de piletas se extenderá hasta el 15 de marzo de 2026, según comunicaron desde la entidad. "Esto significa que si adquiriste tu derecho por tres meses, ¡ya tenés el beneficio de cuatro meses de pileta!", celebraron ante los socios.
Actualmente, el club cuenta con más de 1.400 socios y ofrece guardería para lanchas, motos de agua y embarcaciones de canotaje, con una demanda que supera la disponibilidad. “Mucha gente está esperando su box o guardería, pero debemos ir organizándonos porque no es tanta la oferta”, señaló.
En tanto, el sector de parrillas es uno de los espacios más convocantes en el Club de Pescadores. A media mañana ya se observaban mesas ocupadas y, según Quiróz, los socios suelen llegar temprano debido a la alta concurrencia. Además, se trabaja en la parquización de áreas que antes estaban en desuso, con el objetivo de mejorar la experiencia de los socios.
Reunión vecinal y vínculo con la comunidad
Quiróz confirmó que este sábado, desde las 18, el club será sede de una reunión de la Confederación Vecinalista de Entre Ríos. Según indicó, existió un malentendido previo que fue aclarado, por lo que la institución pondrá sus instalaciones a disposición del encuentro.
El dirigente resaltó que el club mantiene convenios y colaboraciones con diversas entidades, clubes y comercios: “Nos brindan apoyo en cuestiones específicas y nosotros también ofrecemos nuestras instalaciones”.