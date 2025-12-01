El CGE capacitará a sus agentes en la Ley Micaela

La propuesta está dirigida especialmente a los agentes que aún no cuentan con la certificación obligatoria establecida por la Ley 27.499, con énfasis en funcionarios, jefes de departamento y de división.
El Consejo General de Educación (CGE) convocó a sus equipos de trabajo a participar de la capacitación obligatoria en Ley Micaela, destinada a fortalecer las políticas de prevención y abordaje de las violencias por motivos de género en el ámbito institucional.
El trayecto formativo se dictará los días miércoles 3 y 10 de diciembre, en el horario de 10 a 13, en el Auditorio del organismo en Paraná y estará a cargo de la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader).
La propuesta está dirigida especialmente a los agentes que aún no cuentan con la certificación obligatoria establecida por la Ley 27.499, con énfasis en funcionarios, jefes de departamento y de división.
Para garantizar la organización interna y evitar afectar el normal funcionamiento de las oficinas, se solicita que cada área del CGE designe hasta dos representantes por oficina para participar de la capacitación.
Esta instancia constituye un paso clave para seguir construyendo instituciones más igualitarias, libres de violencia y comprometidas con la perspectiva de género.
Ley Micaela
La Ley N° 27499, conocida como Ley Micaela, fue promulgada el 10 de enero de 2019. Establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.
Se llama así en conmemoración de Micaela García, una joven entrerriana de 21 años, militante social y del Movimiento Ni Una Menos, que fue víctima de femicidio en manos de Sebastián Wagner, quien por falta de una evaluación con perspectiva de género se encontraba en libertad condicional.