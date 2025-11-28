Cerca de 400 alumnos participaron de la muestra anual del Centro de Arte del CGE

REDACCIÓN ELONCE
El Centro de Arte, dependiente del Consejo General de Educación (CGE), realizó su muestra general de talleres anuales en el Club Universitario de Paraná. El evento convocó a más de 400 alumnos que expusieron los trabajos realizados en las 24 propuestas formativas que ofrece la institución.
El Centro de Arte, que depende del Consejo General de Educación (CGE), llevó a cabo su tradicional muestra general de talleres anuales en las instalaciones del Club Universitario de Paraná. La actividad se desarrolló al aire libre y congregó a cientos de personas que asistieron a observar los trabajos y las presentaciones de los alumnos.
La vicerrectora del Centro, María Eugenia Pérez, confirmó las actividades de la institución durante el ciclo lectivo. Pérez informó que se ofrecieron 24 talleres durante el año y se registró una inscripción de 410 alumnos.
Respecto a la duración, la dirigente precisó que “hay talleres que duran un año, y otros que duran dos años”.
Oferta formativa
La variedad de la oferta formativa se hizo visible en la exhibición, donde se incluyeron talleres de tejidos, vitrofusión, macramé, telar, tricot, y propuestas destinadas al público infantil como teatro, circo, juegos y juguetes en madera. También se destacó la exposición del taller de cocina y repostería, cuyos productos se mostraron en la entrada al evento.
La muestra se desarrolló en el exterior del club, un espacio cedido por la institución deportiva. “El club nos presta todo esto para que nosotros podamos hacer nuestra gran fiesta de la muestra anual”, explicó Pérez a Elonce. La jornada incluyó desfiles y demostraciones, como la del taller de ritmos latinos, y contó con el acompañamiento de las familias de los talleristas y público en general.
Inscripciones
Pérez adelantó que las inscripciones para el nuevo año se abrirán a fines de febrero. “El año que viene a fines de febrero ya tendremos abiertas las inscripciones”, puntualizó. Los talleres están abiertos a todo público, y su carga horaria varía con propuestas de una clase semanal o de hasta tres clases semanales.
Finalmente, Pérez se refirió a la extensa trayectoria de la entidad educativa en la capital provincial, indicando que el centro cumplió 58 años de existencia, por lo que señaló que irán “preparando para el festejo", de lo que serán las seis décadas.