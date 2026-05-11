El Centro de Arte del Club Universitario celebra 59 años de historia y formación en Paraná

REDACCIÓN ELONCE
El Centro de Arte del Club Universitario celebrará sus 59 años en Paraná con 25 talleres y proyectos para ampliar su propuesta educativa y cultural.
El Centro de Arte del Club Universitario de Paraná se prepara para celebrar sus 59 años de historia como uno de los espacios culturales y formativos más emblemáticos de la ciudad. El próximo 27 de mayo, la institución conmemorará un nuevo aniversario con el desafío de continuar fortaleciendo su propuesta educativa, artística y comunitaria, que actualmente reúne a 25 talleres destinados a niños, jóvenes y adultos.
Durante una presentación realizada en las instalaciones del club, integrantes de la cooperadora y responsables del espacio destacaron el trabajo colectivo que permite sostener cada una de las actividades. “El 27 de mayo vamos a festejar los 59 años del Centro de Arte, una iniciativa que surgió desde la gente de la comisión directiva del club en ese momento. El lazo que nos une con el Club Universitario es muy importante”, expresaron a Elonce.
Además, remarcaron el esfuerzo histórico de quienes impulsaron el crecimiento del lugar. “Esto hace que hoy podamos tener este espacio y gracias a la lucha de gente comprometida en ese momento. Hay mucho esfuerzo y mucho amor acá”, señalaron.
El trabajo de la cooperadora y el esfuerzo colectivo
Desde la cooperadora explicaron que el funcionamiento cotidiano del Centro de Arte requiere un compromiso permanente para mantener las instalaciones y acompañar el trabajo de los talleristas.
“Hace años que venimos juntas y se sostienen 25 talleres. Se sostienen con algunas herramientas, arreglos, mantenimiento de maquinaria y calibraciones de máquinas”, indicaron las representantes de la comisión.
También detallaron que muchos de los profesores realizan aportes mínimos junto a los alumnos para garantizar materiales e insumos necesarios para cada disciplina. “A veces tienen un ingreso mínimo de los mismos alumnos para reponer pintura, pinceles o elementos que se necesiten, depende cuál sea el taller”, explicaron.
La cooperadora además organiza distintas actividades solidarias para afrontar gastos extraordinarios. “Cuando tenemos alguna necesidad extra, hacemos ventas de empanadas, de pastas o algún bingo y colaboran todos. A fin de año también hacemos una muestra con un bono solidario y aportes de los mismos talleres”, comentaron.
Un espacio de contención, formación y salida laboral
Las integrantes del Centro de Arte destacaron especialmente el valor humano y social que tiene el espacio para quienes asisten diariamente a los talleres.
“Uno lo hace desde el amor, desde el corazón, viendo que cada una de las personas que vienen hacen con gusto sus trabajos”, afirmaron. Entre las propuestas mencionaron talleres de pintura, mosaiquismo, acuarela, costura y cocina, entre otros.
Según relataron, para muchas personas el espacio representa una oportunidad recreativa, mientras que para otras se transforma en una herramienta laboral.
“Algunos lo hacen como hobby y otros como salida laboral, también en cocina. Todos tenemos un poquito de todo en aporte y en alegría”, expresaron.
En paralelo, desde la institución adelantaron que se encuentran trabajando en la refuncionalización de distintas aulas y espacios para mejorar las condiciones de enseñanza. “Con el aporte de la cooperadora y de la comunidad vamos a refuncionalizar casi todas las aulas para tener un espacio más acorde para enseñar y para que los profesores estén más cómodos”, explicaron.
Además, agradecieron el acompañamiento de organismos públicos y remarcaron que el objetivo también es fortalecer la oferta educativa desde lo pedagógico. “La idea es poder dar una certificación aún más sólida desde la formación para cada uno de los estudiantes”, concluyeron.
De esta manera, el Centro de Arte del Club Universitario se encamina a celebrar un nuevo aniversario reafirmando su identidad como un espacio de encuentro, aprendizaje y construcción colectiva dentro de la comunidad paranaense.