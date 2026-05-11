Diplomatura en Periodismo Agropecuario: la UNER abrió las inscripciones

REDACCIÓN ELONCE
La Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) abrió las inscripciones para una nueva edición de la Diplomatura en Periodismo Agropecuario, una propuesta académica virtual que busca brindar herramientas de comunicación vinculadas al sector productivo, la sustentabilidad y los nuevos desafíos del agro.
La Diplomatura en Periodismo Agropecuario es impulsada de manera conjunta por la Facultad de Ciencias Agropecuarias, la Facultad de Ciencias de la Educación y la Asociación Entrerriana de Periodistas Agropecuarios. La iniciativa nació a partir de la necesidad de capacitación y formación específica planteada por los propios profesionales vinculados al sector.
Dana Olivera, presidenta de la Asociación Entrerriana de Periodistas Agropecuarios e integrante del streaming de Elonce con el programa “Momento de Campo”, recordó que el proyecto comenzó a gestarse hace varios años. “La iniciativa surgió a través del interés de los propios socios y del buen diálogo con la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Queríamos materializarlo a través de una diplomatura y eso finalmente se logró en 2023 después de mucho trabajo y gestión”, explicó.
Una propuesta interinstitucional orientada al sector productivo
Olivera destacó además el trabajo conjunto entre las instituciones educativas y la entidad periodística. “Tanto la Facultad de Ciencias de la Educación como la Facultad de Ciencias Agropecuarias y el interés de la Asociación Entrerriana de Periodistas Agropecuarios permitieron firmar un convenio que hizo posible la primera cohorte de esta diplomatura”, señaló.
La propuesta apunta a brindar herramientas de análisis y comunicación sobre temas sensibles vinculados al agro. Entre ellos, aparecen cuestiones relacionadas con la sustentabilidad, el uso de fitosanitarios, la normativa vigente y los nuevos modelos de producción.
“Hay muchos temas que atraviesan al sector productivo y requieren conocimiento específico. Un ejemplo es la aplicación de productos fitosanitarios: conocer cómo se hace, cuál es la normativa y cómo se vincula esto con el cuidado ambiental. La diplomatura busca justamente aportar información y herramientas para comunicar mejor estas problemáticas”, sostuvo Olivera.
Modalidad virtual y abierta a todo el país
Por su parte, Pablo Guelperín, coordinador de la Diplomatura por la Facultad de Ciencias Agropecuarias, explicó que las inscripciones permanecerán abiertas durante todo mayo y que el cursado comenzará en junio.
“Ya hay bastantes inscriptos y la propuesta está pensada especialmente para personas que tienen poco tiempo disponible. Por eso se organizó con un único encuentro semanal, los martes de 19 a 20:30, de manera virtual y sincrónica”, indicó.
Además, destacó que cualquier persona interesada puede participar, independientemente de la localidad donde resida. “Los contenidos son generales y pueden adaptarse a distintas regiones del país. Puede inscribirse gente de cualquier provincia porque el dictado es completamente virtual”, remarcó.
Comunicación, sustentabilidad y nuevas miradas sobre el agro
Desde la organización señalaron que uno de los principales objetivos de la Diplomatura en Periodismo Agropecuario es generar una mirada más amplia sobre la producción agropecuaria y sus desafíos actuales.
“La idea es comunicar cuáles son las nuevas perspectivas y objetivos que tiene hoy la producción agropecuaria en relación con modelos sostenibles, que cuiden el ambiente, la salud animal y la salud de las personas”, explicó Guelperín.
En ese sentido, la propuesta académica busca combinar contenidos vinculados al periodismo, la comunicación y el conocimiento técnico del agro, promoviendo una formación integral para quienes trabajan o desean especializarse en la temática.
Con modalidad virtual, alcance federal y un enfoque centrado en la sustentabilidad y la comunicación responsable, la Diplomatura en Periodismo Agropecuario de la UNER vuelve a posicionarse como una alternativa de formación para periodistas, productores, estudiantes y profesionales interesados en comprender y comunicar las transformaciones del sector agropecuario argentino.