Diana Zapata ultima detalles para su presentación en Paraná en el marco de sus 40 años de trayectoria

“Es un espectáculo guionado y lo voy a vivir celebrando con canciones que han sido las que más me han identificado durante estos 40 años”, exclamó la artista Diana Zapata.

2 de Septiembre de 2025
Diana Zapata.
Diana Zapata. Foto: Elonce.

REDACCIÓN ELONCE

Diana Zapata se encuentra de gira por Entre Ríos, donde tendrá una presentación en Concordia, en la Feria Provincial del Libro, y posteriormente el 13 de septiembre en Paraná lo hará en el Centro Provincial de Convenciones (CPC).

 

“40 años es poco y es mucho a la misma vez, pero estoy muy feliz con los chicos ensayando para ir bien afiladitos para el sábado 13 de septiembre en el CPC. Están todos invitados. Las entradas de la preventa ya se agotaron así que estamos con las anticipadas. Desde la semana que viene, empieza la entrada general. Lo puede adquirir a través de la plataforma simplepass.com.ar”. Además, expuso: “Esperemos que acompañen este lindo espectáculo, que va a ser puntual a las 21 horas y las entradas son limitadas porque será en el salón B”.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

Sobre los detalles del show, comentó: “Es un espectáculo guionado y lo voy a vivir celebrando con canciones que han sido las que más me han identificado durante estos 40 años, como la chamarrita. También vamos a tener canciones donde voy a hablar de mi río, la ciudad y mi gente. También habrá canciones de un repertorio nuevo que estamos usando en los escenarios. Todos los que estén ahí en el CPC va a ser parte de una escenografía”.

 

Diana Zapata celebra 40 años de trayectoria con un show único el 13 de septiembre en el CPC

Temas:

Diana Zapata CPC música
