Día Mundial del Asma: hubo una jornada de concientización en hospital San Martín

REDACCIÓN ELONCE
Elonce dialogó con especialistas que remarcaron la importancia del diagnóstico temprano y el uso correcto de la medicación. “Los pacientes con asma controlada pueden realizar cualquier actividad física", indicó neumonóloga.
En el marco del Día Mundial del Asma, que se conmemoró este martes 5 de mayo, se desarrolló una jornada de concientización en el hospital San Martín con el objetivo de mejorar el diagnóstico y la calidad de vida de los pacientes. La actividad estuvo orientada a informar sobre síntomas, tratamientos y control de esta enfermedad crónica de alta prevalencia.
La especialista en Neumología, Hanna Folmer, explicó a Elonce que uno de los ejes centrales fue evaluar el control de los pacientes ya diagnosticados. “Buscamos testear mediante cuestionarios si tienen un buen control de los síntomas o si requieren una atención más precoz”, indicó.
Importancia del diagnóstico temprano
Durante la jornada también se apuntó a identificar casos no diagnosticados. Según explicó la profesional, existen personas que presentan síntomas leves o esporádicos que no asocian al asma, lo que retrasa la detección. “Queremos enviar el mensaje a quienes tienen síntomas poco frecuentes para que consulten y puedan mejorar su calidad de vida”, sostuvo Folmer.
En esa línea, el neumonólogo Daniel Montenegro detalló cuáles son los signos de alerta: falta de aire, sensación de agitación al caminar, congestiones persistentes o episodios que se repiten en determinadas épocas del año. También mencionó la aparición de síntomas nocturnos, como tos o dificultad para respirar.
Educación sobre el uso de medicación
Otro de los aspectos abordados fue el correcto uso de los tratamientos inhalatorios. Los especialistas remarcaron que muchos pacientes no utilizan adecuadamente los aerosoles, lo que reduce su efectividad.
“Hay prejuicios respecto del uso de corticoides, pero es el tratamiento indicado y no tiene efectos secundarios en este formato”, explicaron, al tiempo que insistieron en la necesidad de garantizar el acceso universal a la medicación.
Recomendaciones para niños, actividad física y prevención
Desde el servicio de Neumonología destacaron que, con un adecuado control, las personas con asma pueden llevar una vida normal.
“Los pacientes con asma controlada pueden realizar cualquier actividad física, incluso cantar o nadar”, afirmó Folmer, quien además recomendó la vacunación antigripal para prevenir crisis desencadenadas por infecciones respiratorias.
Montenegro también hizo hincapié en la importancia de la consulta pediátrica en niños con síntomas respiratorios, especialmente durante el invierno. “Con la llegada del frío muchos chicos presentan crisis que afectan su actividad escolar. Es clave consultar a tiempo para evaluar si requieren tratamiento”, señaló.
La jornada buscó reforzar la prevención y el diagnóstico temprano como herramientas clave para reducir complicaciones y mejorar la calidad de vida de quienes padecen esta enfermedad.