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Convocan al tradicional Chocolate de Exalumnas del Colegio Nuestra Señora del Huerto

El tradicional Chocolate de Exalumnas del Huerto volverá a reunir a generaciones de egresadas del histórico colegio de Paraná. La celebración incluirá una misa, homenajes especiales y el esperado encuentro que cada año convoca a exalumnas de distintas promociones.

9 de Junio de 2026
Invitaron a participar.
Invitaron a participar. Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

El tradicional Chocolate de Exalumnas del Huerto volverá a reunir a generaciones de egresadas del histórico colegio de Paraná. La celebración incluirá una misa, homenajes especiales y el esperado encuentro que cada año convoca a exalumnas de distintas promociones.

El Colegio Nuestra Señora del Huerto de Paraná se prepara para vivir una nueva edición del tradicional Chocolate de Exalumnas, una actividad que cada año reúne a mujeres que pasaron por las aulas de una de las instituciones educativas más emblemáticas de la capital entrerriana.

La convocatoria fue realizada por integrantes de la comisión de exalumnas, quienes destacaron la importancia de mantener vivo el vínculo con la comunidad educativa y con los valores transmitidos por el establecimiento a lo largo de generaciones.

En diálogo con Elonce, compartieron detalles de la celebración e invitaron a todas las exalumnas a sumarse a la jornada que tendrá lugar el próximo 27 de junio, en el marco de las actividades previas a la festividad de la Virgen del Huerto.

 

Una jornada de encuentro y homenaje

 

Explicaron que la actividad forma parte de la novena de la Virgen del Huerto y destacó el significado especial que tiene para quienes continúan vinculadas a la institución.

 

La jornada comenzará a las 16 con una misa en la capilla del colegio abierta a todas las exalumnas que deseen participar. Posteriormente, alrededor de las 17.30, se desarrollará el tradicional chocolate en uno de los salones de la institución.

 

Las organizadoras informaron que las tarjetas para participar pueden adquirirse en la portería del establecimiento, tanto en el acceso por calle Papa Francisco durante la mañana como en el sector de la escuela primaria sobre calle 9 de Julio durante la tarde.

 

Reconocimiento a promociones especiales

 

Uno de los momentos más emotivos del encuentro será el homenaje a las promociones que celebran aniversarios significativos desde su egreso. En esta edición se distinguirá especialmente a quienes cumplen 25 años de graduadas, conocidas como bodas de plata, y a quienes celebran los 50 años de egreso.

Las integrantes de la comisión destacaron además la fuerte tradición familiar que caracteriza al colegio. En muchos casos, varias generaciones de una misma familia han pasado por sus aulas, consolidando un vínculo que se extiende a lo largo del tiempo.

 

Un sentimiento que atraviesa generaciones

 

Las exalumnas coincidieron en describir al colegio como un lugar que marcó profundamente sus vidas. Para muchas de ellas, regresar a la institución implica reencontrarse con recuerdos, amistades y experiencias que permanecen intactas a pesar del paso de los años.

"Para mí, es mi segunda casa. Es un amor inquebrantable", afirmó Claudia García al recordar su paso por el establecimiento y el de distintos integrantes de su familia que también formaron parte de la comunidad educativa.

CONVOCAN AL TRADICIONAL CHOCOLATE DE EX-ALUMNAS DEL HUERTO

Por su parte, otras exalumnas destacaron el crecimiento que experimentó el colegio a lo largo de las décadas, incorporando nuevas instalaciones y ampliando su capacidad para recibir a más estudiantes sin perder su identidad histórica.

 

Finalmente, las organizadoras renovaron la invitación para participar de la celebración. Una vez más, el tradicional encuentro promete reunir historias, afectos y generaciones en torno a una institución que continúa ocupando un lugar especial en la memoria de sus egresadas.

Temas:

chocolate ex alumnas el huerto nuestra señora del huerto Paraná
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