Una jornada solidaria para recolectar cabello destinado a la confección de pelucas para pacientes oncológicos se realizará este domingo 17 de mayo en plaza le Petit Pisant de Paraná. La actividad tendrá como beneficiaria a la organización Pelucas de Esperanza, dedicada a asistir a personas que atraviesan tratamientos contra el cáncer.

El estilista Marcelo García Névez, integrante de la filial local de la ONG, explicó a Elonce que la iniciativa se desarrolla desde hace varios años en la ciudad y destacó que el evento fue declarado de interés cultural por la Municipalidad de Paraná gracias a la intervención del concejal Sergio Elízar.

“Hace 10 años que estamos trabajando y desde 2016 empezamos a realizar acciones en Paraná para recolectar cabello”, señaló García Névez.

Convocan a donar cabello para confeccionar pelucas oncológicas solidarias

Cómo donar cabello

El organizador explicó que el cabello donado debe estar limpio y seco, con una longitud mínima de entre 15 y 20 centímetros. Además, aclaró que no importa si tiene tinturas, canas o tratamientos químicos previos.

“Cualquiera puede donar, no importa la edad ni el género”, sostuvo García Névez, quien destacó la participación de muchos hombres que dejan crecer su cabello especialmente para colaborar con la causa solidaria.

Durante la jornada, los cortes serán gratuitos y estarán a cargo de peluqueros de la ciudad que se sumarán voluntariamente a la propuesta.

Una ayuda para pacientes oncológicos

El cabello recolectado será enviado a la sede de “Pelucas de Esperanza” en Gualeguaychú, donde se confeccionan artesanalmente las pelucas oncológicas.

García Névez explicó a Elonce que cada peluca demanda un importante trabajo manual y también solicitó la donación de casquetes y pelucas en desuso para reutilizar materiales.

“La gente disfruta mucho recibir una peluca. Hemos vivido momentos muy emocionantes en las entregas”, expresó el peluquero al remarcar el impacto emocional que tiene esta ayuda para quienes atraviesan tratamientos oncológicos.

La jornada contará además con actividades recreativas, música, sorteos y la participación de distintas empresas y artistas locales que acompañarán la iniciativa solidaria.