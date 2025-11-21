Convocan a artistas para ser anfitriones en la Fiesta Nacional de la Playa

Desde la Sub-comisión de Artística y Técnica de la Fiesta Nacional de la Playa se decidió abrir la convocatoria a aquellas bandas o artistas del Departamento Uruguay que deseen participar de los shows en vivo del 14 al 18 de enero en el Predio Multieventos de Concepción del Uruguay. Dicha inscripción se realizará desde el sábado 22 de noviembre del 2025 al martes 2 de diciembre del 2025 a las 23:59 hs.

Uno de los principales objetivos de la fiesta es darle espacio a nuestros artistas locales y del Departamento Uruguay para que puedan expresarse como así lo hicieron las más de 40 bandas anfitrionas que forman parte de cada edición.

Cómo inscribirse

La propuesta de aquellos artistas que deseen participar debe ser enviada a través de un único correo electrónico a artisticafiestadelaplaya@gmail.com con el siguiente asunto: "Postulación "FNLP + Nombre de Artista/Banda".

Los requisitos para la postulación a la Presentación en la Fiesta Nacional de la Playa 2026 estarán disponibles en nuestra web www.fiestadelaplayaderio.com.ar

Cabe destacar que la presente convocatoria es exclusivamente para Proyectos Musicales del Departamento Uruguay, Entre Ríos.