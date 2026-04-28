Construyen un playón deportivo en la vecinal Jardines del Sur de Paraná

REDACCIÓN ELONCE
Comenzó la construcción de un playón multideportivo en la vecinal Jardines del Sur de Paraná, registró Elonce. La obra fue definida por vecinos a través del programa municipal Presupuesto Participativo.
Comenzó la construcción de un playón deportivo en la vecinal Jardines del Sur de Paraná y los vecinos celebraron el inicio de la obra, que fue impulsada mediante el programa municipal Presupuesto Participativo. El espacio estará destinado a la práctica de distintas disciplinas y actividades comunitarias.
La presidenta de la vecinal, Marta Coronado, señaló a Elonce que se trata de un proyecto esperado durante años. “Es una obra que hace más de 30 años iniciamos como barrio. Nuestros hijos siempre pedían un playón deportivo”, expresó.
Participación de los vecinos
Desde el municipio destacaron que la obra fue elegida por los propios vecinos. La directora de Presupuesto Participativo, Juliana Viola, indicó que el proyecto surgió de un proceso de participación ciudadana.
“Esta obra la decidieron directamente los vecinos, es una decisión en conjunto con el municipio”, explicó.
El playón estará diseñado para múltiples disciplinas deportivas, entre ellas básquet y futsal, con el objetivo de fomentar la integración barrial.
Avance de la obra
La secretaria municipal de Planificación, Alejandra Flores, detalló que actualmente se realizan tareas previas al llenado de la losa de hormigón.
El proyecto contempla la instalación de cerco perimetral, iluminación y equipamiento deportivo. Además, se realizarán mejoras en el entorno, como reacondicionamiento de juegos infantiles y espacios verdes.
Plazos y finalización
Según se informó, la obra tendrá un plazo estimado de finalización de tres meses. Posteriormente, se avanzará en tareas complementarias como plantación de árboles y mejoras en la plaza.
El playón permitirá que vecinos, especialmente jóvenes, cuenten con un espacio gratuito para la práctica deportiva.
Actividades en la vecinal
Desde la comisión vecinal indicaron que actualmente se desarrollan distintas actividades destinadas a adultos mayores, como pilates, taichí y newcom, entre otras.
Con la incorporación del nuevo espacio, se prevé ampliar la oferta deportiva y recreativa para la comunidad.